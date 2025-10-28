Advertisement

لبنان

الراعي التقى نكد: كهرباء زحلة شكلت نموذجا من الضروري الحفاظ عليه وتعميمه

Lebanon 24
28-10-2025 | 07:17
Doc-P-1435074-638972545185955576.jpg
Doc-P-1435074-638972545185955576.jpg photos 0
استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي في بكركي، رئيس مجلس إدارة المدير العام لشركة كهرباء زحلة المهندس أسعد نكد،، وكانت مناسبة لعرض الأوضاع الراهنة.
ونوه نكد "بمواقف البطريرك الوطنية الجامعة والجهود التي يبذلها من أجل الحفاظ على لبنان واستقراره".

وأطلع نكد الراعي على "الاستقرار الكهربائي الذي تنعم به مدينة زحلة و١٦ بلدة مجاورة بمعدل ٢٤ ساعة يوميا وبوفر يتخطى الـ٣٠ بالمئة عن بقية المناطق".

وأثنى الراعي على "عمل مؤسسة كهرباء زحلة"، متمنيا "أن ينسحب هذا الواقع على مستوى كل المناطق اللبنانية".
 
 
