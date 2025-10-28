الراعي التقى نكد: كهرباء زحلة شكلت نموذجا من الضروري الحفاظ عليه وتعميمه

Advertisement

استقبل البطريرك في الصرح البطريركي في بكركي، رئيس مجلس إدارة لشركة كهرباء زحلة المهندس أسعد نكد،، وكانت مناسبة لعرض الأوضاع الراهنة.ونوه نكد "بمواقف البطريرك الوطنية الجامعة والجهود التي يبذلها من أجل الحفاظ على واستقراره".وأطلع نكد على "الاستقرار الكهربائي الذي تنعم به مدينة زحلة و١٦ بلدة مجاورة بمعدل ٢٤ ساعة يوميا وبوفر يتخطى الـ٣٠ بالمئة عن بقية المناطق".وأثنى الراعي على "عمل مؤسسة كهرباء زحلة"، متمنيا "أن ينسحب هذا الواقع على مستوى كل المناطق ".