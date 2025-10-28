Advertisement

لبنان

تجمّع الأجراء المتقاعدين يستنكر التجاهل الممنهج لحقوقه ويطالب بالإنصاف

Lebanon 24
28-10-2025 | 06:35
أبدى تجمّع الأجراء المتقاعدين في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والإدارات العامة الخاضعين لقانون العمل استياءه الشديد من تجاهل ملف حقوق المتقاعدين وامتناع الجهات المعنية عن الاستجابة لمطالبهم المشروعة، معتبرًا أن آلاف العائلات التي أفنت عمرها في خدمة الدولة لا تلقى حتى الالتفات أو السؤال عن حقوقها.
وقال التجمّع إن الصبر نفد بعد وعود ولقاءات وتصريحات لم تثمر إلا خيبة أمل، مؤكّدًا أن المتقاعد لا يستجدي حقوقه، بل يطالب بها، وأن التعويضات المستحقة ليست منّة من أحد، بل هي حق مكتسب من المؤسسات التي عملوا فيها والتي تتمتع بالملاءة المالية وتتحصل إيراداتها بالدولار. وأشار إلى أن استمرار حرمان المتقاعدين من حقوقهم في الوقت الذي تُصرف فيه الأموال في غير موضعها يعكس استهتارًا بالمقدرات وبخدمة المواطنين.

وحذر التجمّع من الوصول إلى مرحلة الانفجار الاجتماعي، مؤكدًا أنه سيبدأ خطوات تصعيدية تشمل عقد مؤتمر صحفي لكشف كل من يتقاعس عن انصاف المتقاعدين بالاسم والصفة.

وختم البيان بالتأكيد على أن المتقاعدين لن يقفوا موقف المتفرّج قبيل الانتخابات النيابية، محذّرًا من أن التجمّع قد يلجأ إلى مقاطعة الانتخابات وفضح كل من تنكّر لحقوقهم، مجددًا دعوته للمسؤولين الثلاثة وكل المعنيين للتدخل الفوري وإعادة الحقوق إلى أصحابها قبل فوات الأوان.
