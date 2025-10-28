تسويات من "تحت الطاولة" للمادة 112

بعد "تطيير" نصاب الجلسة التشريعية للمرة الثالثة على التوالي، جرت اتصالات سريعة بين عدد من النواب، الذين تربطهم صداقات مشتركة مع الفريقين، وذلك توصلًا في مرحلة أولى إلى وقف الحملات الاعلامية المتبادلة بين الطرفين، والتي بلغت حدودًا غير معهودة وغير مقبولة، وثانيًا بهدف التوصل إلى تسوية في ما يتعلق بالمادة 112 من قانون الانتخاب، بما يؤدي إلى تأمين المصلحة العامة، بعيدًا عن المناكفات السياسية، التي من شأنها أن تزيد التعقيد تعقيدا.

يشار إلى أن لقاء عقد بين النأئبين وعلي بعيدا من الاعلام، من إجل التوصل إلى صيغة مقبولة من الجميع لا "يموت فيها الغنم ولا يفنى الذئب"، وذلك في انتظار ما يمكن أن يصدر عن جلسة في غدا من قرارات قد تصب في الخانة نفسها.