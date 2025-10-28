Advertisement

لبنان

تسويات من "تحت الطاولة" للمادة 112

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
28-10-2025 | 07:45
بعد "تطيير" نصاب الجلسة التشريعية للمرة الثالثة على التوالي، جرت اتصالات سريعة بين عدد من النواب، الذين تربطهم صداقات مشتركة مع الفريقين، وذلك توصلًا في مرحلة أولى إلى وقف الحملات الاعلامية المتبادلة بين الطرفين، والتي بلغت حدودًا غير معهودة وغير مقبولة، وثانيًا بهدف التوصل إلى تسوية في ما يتعلق بالمادة 112 من قانون الانتخاب، بما يؤدي إلى تأمين المصلحة العامة، بعيدًا عن المناكفات السياسية، التي من شأنها أن تزيد التعقيد تعقيدا.
يشار إلى أن لقاء عقد بين النأئبين جورج عدوان وعلي حسن خليل بعيدا من الاعلام، من إجل التوصل إلى صيغة مقبولة من الجميع لا "يموت فيها الغنم ولا يفنى الذئب"، وذلك في انتظار ما يمكن أن يصدر عن جلسة مجلس الوزراء في غدا من قرارات قد تصب في الخانة نفسها.
المصدر: خاص "لبنان 24"
"خاص لبنان24"

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24