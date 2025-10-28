Advertisement

لبنان

ماذا بحث بري مع أورتاغوس في عين التينة؟

Lebanon 24
28-10-2025 | 07:42
استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس والوفد المرافق، بحضور القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة في بيروت كيث هانيغان والمستشار الإعلامي لرئيس المجلس علي حمدان.
وتناول اللقاء الأوضاع العامة في لبنان والتطورات الميدانية المتعلقة بالخروق والاعتداءات الإسرائيلية اليومية، إضافة إلى بحث عمل اللجنة الفنية الخماسية لمراقبة وقف النار (الميكانيزم) وسبل تفعيل دورها.
رئيس مجلس النواب نبيه بري

الولايات المتحدة

مورغان أورتاغوس

الإسرائيلية

عين التينة

الإسرائيلي

نبيه بري

إسرائيل

