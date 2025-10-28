ماذا بحث بري مع أورتاغوس في عين التينة؟

Advertisement

استقبل في مقر الرئاسة الثانية في ، الموفدة الأميركية والوفد المرافق، بحضور القائم بأعمال سفارة في كيث هانيغان والمستشار الإعلامي لرئيس المجلس علي حمدان.وتناول اللقاء الأوضاع العامة في والتطورات الميدانية المتعلقة بالخروق والاعتداءات اليومية، إضافة إلى بحث عمل اللجنة الفنية الخماسية لمراقبة وقف النار (الميكانيزم) وسبل تفعيل دورها.