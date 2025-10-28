Advertisement

لبنان

من داخل إحدى الوزارات في لبنان... إليكم ما سرقه أحد السوريين (صورة)

Lebanon 24
28-10-2025 | 08:16
A-
A+
Doc-P-1435092-638972581805843778.jpg
Doc-P-1435092-638972581805843778.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صــدر عــــن المديريّـة العـامـّة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـّة البــــــلاغ التّالــــــي:

في إطار المتابعة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة مختلف أنواع الجرائم على كافة  الأراضي اللّبنانية، وبعد أن أقدم شخص مجهول على تنفيذ عدّة سرقات، بتواريخ مختلفة، من غرفة المولد الكهربائي في مبنى وزارة الشؤون الاجتماعية في محلّة بدارو، والسّرقات عبارة عن بطاريّات المولّد الكهربائي والشّاحنة العائدة للوزارة المذكورة.
Advertisement

 ونتيجة الاستقصاءات والتّحريّات المكثّفة التي قامت بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي، تمكّنت مفرزة الاستقصاء المركزيّة في وحدة جهاز أمن السّفارات والإدارات والمؤسّسات العامّة من تحديد هويّة الفاعل، وتبيّن أنّه عامل جمع النّفايات، ويدعى:

 ع. ض. (مواليد عام 2001، سوري)

الذي تمّ توقيفه وضبط المسروقات، وتسليمه إلى فصيلة طريق الشّام في وحدة شرطة بيروت، حيث اعترف انّه كان يضع المسروقات داخل حاوية النفايات -التي يجرّها- بعيدًا عن أعين كاميرات المراقبة، وأنه أقدم على سرقة بطاريات المولّد الكهربائي لمرّتَين.

أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع القضاء المختص، بناءً على إشارته.
 
مواضيع ذات صلة
أحدهما سوري والآخر لبناني... توقيف شخصين وهذا ما كانا يفعلانه داخل الضاحية (صورة)
lebanon 24
28/10/2025 18:59:38 Lebanon 24 Lebanon 24
الادعاء العام في باريس: أحد المشتبه بهم في سرقة اللوفر تم إيقافه بمطار شارل ديغول
lebanon 24
28/10/2025 18:59:38 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير العدل الفرنسي: سرقة متحف اللوفر تعطي صورة سلبية للغاية عن فرنسا
lebanon 24
28/10/2025 18:59:38 Lebanon 24 Lebanon 24
نيويورك تايمز: وزارة الأمن الداخلي الأميركية ستنهي برنامج الحماية المؤقتة من الترحيل لآلاف المهاجرين السوريين
lebanon 24
28/10/2025 18:59:38 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الشؤون الاجتماعية

الشؤون الاجتماعية

شعبة العلاقات

وزارة الشؤون

القضاء ا

القضاء

بيروت

لبنان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
12:42 | 2025-10-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:40 | 2025-10-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:30 | 2025-10-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:22 | 2025-10-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:20 | 2025-10-28 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:42 | 2025-10-28
12:40 | 2025-10-28
12:30 | 2025-10-28
12:22 | 2025-10-28
12:20 | 2025-10-28
12:16 | 2025-10-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24