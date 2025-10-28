24
o
بيروت
23
o
طرابلس
23
o
صور
22
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
21
o
النبطية
18
o
زحلة
18
o
بعلبك
9
o
بشري
18
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
من داخل إحدى الوزارات في لبنان... إليكم ما سرقه أحد السوريين (صورة)
Lebanon 24
28-10-2025
|
08:16
A-
A+
photos
0
A+
A-
صــدر عــــن المديريّـة العـامـّة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـّة البــــــلاغ التّالــــــي:
في إطار المتابعة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة مختلف أنواع الجرائم على كافة الأراضي اللّبنانية، وبعد أن أقدم شخص مجهول على تنفيذ عدّة سرقات، بتواريخ مختلفة، من غرفة المولد الكهربائي في مبنى
وزارة الشؤون الاجتماعية
في محلّة بدارو، والسّرقات عبارة عن بطاريّات المولّد الكهربائي والشّاحنة العائدة للوزارة المذكورة.
Advertisement
ونتيجة الاستقصاءات والتّحريّات المكثّفة التي قامت بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي، تمكّنت مفرزة الاستقصاء المركزيّة في وحدة جهاز أمن السّفارات والإدارات والمؤسّسات العامّة من تحديد هويّة الفاعل، وتبيّن أنّه عامل جمع النّفايات، ويدعى:
ع. ض. (مواليد عام 2001، سوري)
الذي تمّ توقيفه وضبط المسروقات، وتسليمه إلى فصيلة طريق الشّام في وحدة شرطة
بيروت
، حيث اعترف انّه كان يضع المسروقات داخل حاوية النفايات -التي يجرّها- بعيدًا عن أعين كاميرات المراقبة، وأنه أقدم على سرقة بطاريات المولّد الكهربائي لمرّتَين.
أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع
القضاء
المختص، بناءً على إشارته.
مواضيع ذات صلة
أحدهما سوري والآخر لبناني... توقيف شخصين وهذا ما كانا يفعلانه داخل الضاحية (صورة)
Lebanon 24
أحدهما سوري والآخر لبناني... توقيف شخصين وهذا ما كانا يفعلانه داخل الضاحية (صورة)
28/10/2025 18:59:38
28/10/2025 18:59:38
Lebanon 24
Lebanon 24
الادعاء العام في باريس: أحد المشتبه بهم في سرقة اللوفر تم إيقافه بمطار شارل ديغول
Lebanon 24
الادعاء العام في باريس: أحد المشتبه بهم في سرقة اللوفر تم إيقافه بمطار شارل ديغول
28/10/2025 18:59:38
28/10/2025 18:59:38
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير العدل الفرنسي: سرقة متحف اللوفر تعطي صورة سلبية للغاية عن فرنسا
Lebanon 24
وزير العدل الفرنسي: سرقة متحف اللوفر تعطي صورة سلبية للغاية عن فرنسا
28/10/2025 18:59:38
28/10/2025 18:59:38
Lebanon 24
Lebanon 24
نيويورك تايمز: وزارة الأمن الداخلي الأميركية ستنهي برنامج الحماية المؤقتة من الترحيل لآلاف المهاجرين السوريين
Lebanon 24
نيويورك تايمز: وزارة الأمن الداخلي الأميركية ستنهي برنامج الحماية المؤقتة من الترحيل لآلاف المهاجرين السوريين
28/10/2025 18:59:38
28/10/2025 18:59:38
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الشؤون الاجتماعية
الشؤون الاجتماعية
شعبة العلاقات
وزارة الشؤون
القضاء ا
القضاء
بيروت
لبنان
تابع
قد يعجبك أيضاً
منسى يستقبل السفير اللبناني الجديد في سوريا
Lebanon 24
منسى يستقبل السفير اللبناني الجديد في سوريا
12:42 | 2025-10-28
28/10/2025 12:42:41
Lebanon 24
Lebanon 24
ناصر الدين يؤكد دعمه لتعزيز المراكز الصحية والمستشفيات في العرقوب
Lebanon 24
ناصر الدين يؤكد دعمه لتعزيز المراكز الصحية والمستشفيات في العرقوب
12:40 | 2025-10-28
28/10/2025 12:40:01
Lebanon 24
Lebanon 24
"ثغرة" داخل "حزب الله".. ماذا كشفت آخر الاغتيالات؟
Lebanon 24
"ثغرة" داخل "حزب الله".. ماذا كشفت آخر الاغتيالات؟
12:30 | 2025-10-28
28/10/2025 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
السفير الفلسطيني: خطوة تسليم المشتبه بهم تأكيد على الشفافية والتنسيق مع الدولة اللبنانية
Lebanon 24
السفير الفلسطيني: خطوة تسليم المشتبه بهم تأكيد على الشفافية والتنسيق مع الدولة اللبنانية
12:22 | 2025-10-28
28/10/2025 12:22:56
Lebanon 24
Lebanon 24
وزيرة التربية: راشيا تجمع لبنان في عيد الاستقلال باحتفال وطني شامل
Lebanon 24
وزيرة التربية: راشيا تجمع لبنان في عيد الاستقلال باحتفال وطني شامل
12:20 | 2025-10-28
28/10/2025 12:20:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"لم أكن أتوقع أنّ أودعكم بهذه السرعة".. إعلاميّة لبنانيّة: أُصبت بالسرطان من جديد
Lebanon 24
"لم أكن أتوقع أنّ أودعكم بهذه السرعة".. إعلاميّة لبنانيّة: أُصبت بالسرطان من جديد
06:58 | 2025-10-28
28/10/2025 06:58:04
Lebanon 24
Lebanon 24
عن "قصف بيروت".. كلام إسرائيليّ جديد وهذا ما كُشِف
Lebanon 24
عن "قصف بيروت".. كلام إسرائيليّ جديد وهذا ما كُشِف
16:07 | 2025-10-27
27/10/2025 04:07:24
Lebanon 24
Lebanon 24
أُصيب بعدوى... نقل رئيس جمهوريّة إلى المستشفى
Lebanon 24
أُصيب بعدوى... نقل رئيس جمهوريّة إلى المستشفى
07:22 | 2025-10-28
28/10/2025 07:22:41
Lebanon 24
Lebanon 24
عن "حزب الله" واحتفالاته.. ماذا كشف تقريرٌ فرنسي؟
Lebanon 24
عن "حزب الله" واحتفالاته.. ماذا كشف تقريرٌ فرنسي؟
13:00 | 2025-10-27
27/10/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صحيفة إسرائيلية تتحدث عن الضاحية.. ماذا قالت؟
Lebanon 24
صحيفة إسرائيلية تتحدث عن الضاحية.. ماذا قالت؟
16:35 | 2025-10-27
27/10/2025 04:35:55
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
12:42 | 2025-10-28
منسى يستقبل السفير اللبناني الجديد في سوريا
12:40 | 2025-10-28
ناصر الدين يؤكد دعمه لتعزيز المراكز الصحية والمستشفيات في العرقوب
12:30 | 2025-10-28
"ثغرة" داخل "حزب الله".. ماذا كشفت آخر الاغتيالات؟
12:22 | 2025-10-28
السفير الفلسطيني: خطوة تسليم المشتبه بهم تأكيد على الشفافية والتنسيق مع الدولة اللبنانية
12:20 | 2025-10-28
وزيرة التربية: راشيا تجمع لبنان في عيد الاستقلال باحتفال وطني شامل
12:16 | 2025-10-28
في إطار التدابير الأمنية… المخابرات توقف شخصين متورطين بجرائم عدة
فيديو
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
Lebanon 24
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
12:00 | 2025-10-28
28/10/2025 18:59:38
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
19:08 | 2025-10-26
28/10/2025 18:59:38
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
06:08 | 2025-10-25
28/10/2025 18:59:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24