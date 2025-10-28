Advertisement

لبنان

حريق حرج دبعل وبيت حاويك يشتعل مجددًا

Lebanon 24
28-10-2025 | 08:19
Doc-P-1435093-638972582142168776.png
Doc-P-1435093-638972582142168776.png photos 0
عاد حريق الحرج في خراج بلدتي دبعل وبيت حاويك في أعالي جرود الضنية للاشتعال مجددًا، بعد مرور أربعة أيام على إعلان إخماده، نتيجة عدم تبريد الأرض بالكامل ومنع الجمر من معاودة الاشتعال في حرج واسع مغطى بطبقة كثيفة من الأوراق والأغصان اليابسة.
وتصعب جهود الإخماد بسبب غياب الطرق المناسبة التي تتيح وصول عناصر وآليات الدفاع المدني إلى موقع الحريق إلا سيرًا على الأقدام، ما اضطر الفرق المعنية إلى الاعتماد على الإطفاء اليدوي بالتعاون مع مركز أحراج الضنية والأهالي المحليين.

وناشد الأهالي الجهات الرسمية الاستعانة بطوافات الجيش لتدارك الوضع، مشيرين إلى أن معاودة الاشتعال قد تؤدي إلى تمدد رقعة الحريق بشكل أكبر، خصوصًا في ظل الطقس الدافئ المستمر، واقتراب النيران من الأراضي الزراعية والمناطق السكنية.
