24
o
بيروت
23
o
طرابلس
23
o
صور
22
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
21
o
النبطية
18
o
زحلة
18
o
بعلبك
9
o
بشري
18
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
حريق حرج دبعل وبيت حاويك يشتعل مجددًا
Lebanon 24
28-10-2025
|
08:19
A-
A+
photos
0
A+
A-
عاد حريق الحرج في خراج بلدتي دبعل وبيت حاويك في أعالي جرود
الضنية
للاشتعال مجددًا، بعد مرور أربعة أيام على إعلان إخماده، نتيجة عدم تبريد الأرض بالكامل ومنع الجمر من معاودة الاشتعال في حرج واسع مغطى بطبقة كثيفة من الأوراق والأغصان اليابسة.
Advertisement
وتصعب جهود الإخماد بسبب غياب الطرق المناسبة التي تتيح وصول عناصر وآليات الدفاع المدني إلى موقع الحريق إلا سيرًا على الأقدام، ما اضطر الفرق المعنية إلى الاعتماد على الإطفاء اليدوي بالتعاون مع مركز أحراج الضنية والأهالي المحليين.
وناشد الأهالي
الجهات الرسمية
الاستعانة بطوافات الجيش لتدارك الوضع، مشيرين إلى أن معاودة الاشتعال قد تؤدي إلى تمدد رقعة الحريق بشكل أكبر، خصوصًا في ظل الطقس الدافئ المستمر، واقتراب النيران من الأراضي الزراعية والمناطق السكنية.
مواضيع ذات صلة
بالفيديو... حريق كبير بين بلدتيّ ياطر وبيت ليف
Lebanon 24
بالفيديو... حريق كبير بين بلدتيّ ياطر وبيت ليف
28/10/2025 18:59:45
28/10/2025 18:59:45
Lebanon 24
Lebanon 24
قبالة كاليفورنيا.. سقوط 67 حاوية شحن وسط المحيط
Lebanon 24
قبالة كاليفورنيا.. سقوط 67 حاوية شحن وسط المحيط
28/10/2025 18:59:45
28/10/2025 18:59:45
Lebanon 24
Lebanon 24
سباق المعادن النادرة يشتعل بين واشنطن وبكين
Lebanon 24
سباق المعادن النادرة يشتعل بين واشنطن وبكين
28/10/2025 18:59:45
28/10/2025 18:59:45
Lebanon 24
Lebanon 24
وكالة الأونروا: الناس في غزة بدأوا العودة إلى الشمال مجددا وهم غير متأكدين مما تبقى من بيوتهم ومجتمعاتهم
Lebanon 24
وكالة الأونروا: الناس في غزة بدأوا العودة إلى الشمال مجددا وهم غير متأكدين مما تبقى من بيوتهم ومجتمعاتهم
28/10/2025 18:59:45
28/10/2025 18:59:45
Lebanon 24
Lebanon 24
الجهات الرسمية
الضنية
شيرين
المعن
شيري
طواف
بري
تابع
قد يعجبك أيضاً
منسى يستقبل السفير اللبناني الجديد في سوريا
Lebanon 24
منسى يستقبل السفير اللبناني الجديد في سوريا
12:42 | 2025-10-28
28/10/2025 12:42:41
Lebanon 24
Lebanon 24
ناصر الدين يؤكد دعمه لتعزيز المراكز الصحية والمستشفيات في العرقوب
Lebanon 24
ناصر الدين يؤكد دعمه لتعزيز المراكز الصحية والمستشفيات في العرقوب
12:40 | 2025-10-28
28/10/2025 12:40:01
Lebanon 24
Lebanon 24
"ثغرة" داخل "حزب الله".. ماذا كشفت آخر الاغتيالات؟
Lebanon 24
"ثغرة" داخل "حزب الله".. ماذا كشفت آخر الاغتيالات؟
12:30 | 2025-10-28
28/10/2025 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
السفير الفلسطيني: خطوة تسليم المشتبه بهم تأكيد على الشفافية والتنسيق مع الدولة اللبنانية
Lebanon 24
السفير الفلسطيني: خطوة تسليم المشتبه بهم تأكيد على الشفافية والتنسيق مع الدولة اللبنانية
12:22 | 2025-10-28
28/10/2025 12:22:56
Lebanon 24
Lebanon 24
وزيرة التربية: راشيا تجمع لبنان في عيد الاستقلال باحتفال وطني شامل
Lebanon 24
وزيرة التربية: راشيا تجمع لبنان في عيد الاستقلال باحتفال وطني شامل
12:20 | 2025-10-28
28/10/2025 12:20:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"لم أكن أتوقع أنّ أودعكم بهذه السرعة".. إعلاميّة لبنانيّة: أُصبت بالسرطان من جديد
Lebanon 24
"لم أكن أتوقع أنّ أودعكم بهذه السرعة".. إعلاميّة لبنانيّة: أُصبت بالسرطان من جديد
06:58 | 2025-10-28
28/10/2025 06:58:04
Lebanon 24
Lebanon 24
عن "قصف بيروت".. كلام إسرائيليّ جديد وهذا ما كُشِف
Lebanon 24
عن "قصف بيروت".. كلام إسرائيليّ جديد وهذا ما كُشِف
16:07 | 2025-10-27
27/10/2025 04:07:24
Lebanon 24
Lebanon 24
أُصيب بعدوى... نقل رئيس جمهوريّة إلى المستشفى
Lebanon 24
أُصيب بعدوى... نقل رئيس جمهوريّة إلى المستشفى
07:22 | 2025-10-28
28/10/2025 07:22:41
Lebanon 24
Lebanon 24
عن "حزب الله" واحتفالاته.. ماذا كشف تقريرٌ فرنسي؟
Lebanon 24
عن "حزب الله" واحتفالاته.. ماذا كشف تقريرٌ فرنسي؟
13:00 | 2025-10-27
27/10/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صحيفة إسرائيلية تتحدث عن الضاحية.. ماذا قالت؟
Lebanon 24
صحيفة إسرائيلية تتحدث عن الضاحية.. ماذا قالت؟
16:35 | 2025-10-27
27/10/2025 04:35:55
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
12:42 | 2025-10-28
منسى يستقبل السفير اللبناني الجديد في سوريا
12:40 | 2025-10-28
ناصر الدين يؤكد دعمه لتعزيز المراكز الصحية والمستشفيات في العرقوب
12:30 | 2025-10-28
"ثغرة" داخل "حزب الله".. ماذا كشفت آخر الاغتيالات؟
12:22 | 2025-10-28
السفير الفلسطيني: خطوة تسليم المشتبه بهم تأكيد على الشفافية والتنسيق مع الدولة اللبنانية
12:20 | 2025-10-28
وزيرة التربية: راشيا تجمع لبنان في عيد الاستقلال باحتفال وطني شامل
12:16 | 2025-10-28
في إطار التدابير الأمنية… المخابرات توقف شخصين متورطين بجرائم عدة
فيديو
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
Lebanon 24
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
12:00 | 2025-10-28
28/10/2025 18:59:45
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
19:08 | 2025-10-26
28/10/2025 18:59:45
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
06:08 | 2025-10-25
28/10/2025 18:59:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24