24
o
بيروت
23
o
طرابلس
23
o
صور
22
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
21
o
النبطية
18
o
زحلة
18
o
بعلبك
9
o
بشري
18
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
بري استقبل رئيس الإستخبارات المصرية ووزير الصحة
Lebanon 24
28-10-2025
|
09:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
تابع
رئيس مجلس النواب نبيه بري
، المستجدات العامة في
لبنان
والمنطقة خلال استقباله رئيس المخابرات
المصرية
اللواء حسن رشاد والوفد المرافق، بحضور
المدير العام
للأمن العام اللواء حسن شقير ومدير المخابرات في
الجيش اللبناني
العميد الركن طوني قهوجي.
Advertisement
على صعيد آخر، استقبل
بري
وزير الصحة
العامة الدكتور راكان ناصر الدين، حيث تناول البحث الأوضاع العامة والمستجدات السياسية، إضافة إلى شؤون القطاع الصحي والاستشفائي وأوضاع المستشفيات الحكومية وبرامج عمل الوزارة.
وفي رسالة تهنئة، أبرق الرئيس بري إلى رئيس مجلس الشورى القطري
السيد حسن
بن عبد الله الغانم بمناسبة انتخابه رئيسًا للمجلس، مؤكّدًا في نص البرقية: "يسعدني، باسم نفسي وباسم المجلس النيابي، أن أتقدم إليكم بخالص التهنئة على التزكية التي منحكم إياها أعضاء مجلس الشورى القطري، متمنياً لكم التوفيق والنجاح في أداء مهامكم، ومجددين استعدادنا للعمل معكم لتعزيز التعاون بين مجلسينا في المجالات والمنتديات البرلمانية، ولا سيما التشريعية، بما يعزز علاقات الأخوة والتعاون بين بلدينا ويخدم التقدم والاستقرار والازدهار لشعبينا."
كما أبرق بري، لرئيس
جمهورية
ساحل العاج الحسن واتارا مهنئا بإنتخابه لولاية رئاسية جديدة. وجاء في البرقية: "يسعدني بإسمي وبإسم المجلس النيابي، أن أتوجه من فخامتكم بأحر التهاني لمناسبة الثقة الكبير التي منحكم إياها الشعب العاجي الصديق وتجديد ثقته بكم رئيسا منتخبا للجمهورية العاجية لولاية رئاسية جديدة، متمنين لكم التوفيق والنجاح في مهامكم لقيادة ساحل العاج نحو المزيد من التقدم والإستقرار والإزدهار. كما انتهزها مناسبة للإعراب عن شكرنا وتقديرنا لفخامتكم وللشعب العاجي الصديق على حسن إستضافتكم للبنانيين على مدى عقود طويلة من الزمن ووقوفكم ومؤازرتكم ودعمكم للبنان ، مجددين التأكيد على إستعدادنا العمل من أجل تطوير صيغ التعاون والتنسيق بين بلدينا في مختلف المجالات بما يرسخ عُرى الصداقة التاريخية لما فيه مصلحة بلدينا وشعبينا الصديقين".
مواضيع ذات صلة
رئيس مجلس النواب نبيه بري يستقبل في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة رئيس الاستخبارات المصرية العامة اللواء حسن رشاد
Lebanon 24
رئيس مجلس النواب نبيه بري يستقبل في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة رئيس الاستخبارات المصرية العامة اللواء حسن رشاد
28/10/2025 18:59:52
28/10/2025 18:59:52
Lebanon 24
Lebanon 24
وصول الوفد المصري برئاسة رئيس الاستخبارات المصرية حسن رشاد إلى قصر بعبدا للقاء الرئيس جوزاف عون
Lebanon 24
وصول الوفد المصري برئاسة رئيس الاستخبارات المصرية حسن رشاد إلى قصر بعبدا للقاء الرئيس جوزاف عون
28/10/2025 18:59:52
28/10/2025 18:59:52
Lebanon 24
Lebanon 24
بري استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي السابق
Lebanon 24
بري استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي السابق
28/10/2025 18:59:52
28/10/2025 18:59:52
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الإعلام يستقبل رئيس لجنة الصحة النيابية لمناقشة التطورات التشريعية
Lebanon 24
وزير الإعلام يستقبل رئيس لجنة الصحة النيابية لمناقشة التطورات التشريعية
28/10/2025 18:59:52
28/10/2025 18:59:52
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس مجلس النواب نبيه بري
الجيش اللبناني
المدير العام
وزير الصحة
السيد حسن
نبيه بري
برلماني
المصرية
تابع
قد يعجبك أيضاً
منسى يستقبل السفير اللبناني الجديد في سوريا
Lebanon 24
منسى يستقبل السفير اللبناني الجديد في سوريا
12:42 | 2025-10-28
28/10/2025 12:42:41
Lebanon 24
Lebanon 24
ناصر الدين يؤكد دعمه لتعزيز المراكز الصحية والمستشفيات في العرقوب
Lebanon 24
ناصر الدين يؤكد دعمه لتعزيز المراكز الصحية والمستشفيات في العرقوب
12:40 | 2025-10-28
28/10/2025 12:40:01
Lebanon 24
Lebanon 24
"ثغرة" داخل "حزب الله".. ماذا كشفت آخر الاغتيالات؟
Lebanon 24
"ثغرة" داخل "حزب الله".. ماذا كشفت آخر الاغتيالات؟
12:30 | 2025-10-28
28/10/2025 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
السفير الفلسطيني: خطوة تسليم المشتبه بهم تأكيد على الشفافية والتنسيق مع الدولة اللبنانية
Lebanon 24
السفير الفلسطيني: خطوة تسليم المشتبه بهم تأكيد على الشفافية والتنسيق مع الدولة اللبنانية
12:22 | 2025-10-28
28/10/2025 12:22:56
Lebanon 24
Lebanon 24
وزيرة التربية: راشيا تجمع لبنان في عيد الاستقلال باحتفال وطني شامل
Lebanon 24
وزيرة التربية: راشيا تجمع لبنان في عيد الاستقلال باحتفال وطني شامل
12:20 | 2025-10-28
28/10/2025 12:20:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"لم أكن أتوقع أنّ أودعكم بهذه السرعة".. إعلاميّة لبنانيّة: أُصبت بالسرطان من جديد
Lebanon 24
"لم أكن أتوقع أنّ أودعكم بهذه السرعة".. إعلاميّة لبنانيّة: أُصبت بالسرطان من جديد
06:58 | 2025-10-28
28/10/2025 06:58:04
Lebanon 24
Lebanon 24
عن "قصف بيروت".. كلام إسرائيليّ جديد وهذا ما كُشِف
Lebanon 24
عن "قصف بيروت".. كلام إسرائيليّ جديد وهذا ما كُشِف
16:07 | 2025-10-27
27/10/2025 04:07:24
Lebanon 24
Lebanon 24
أُصيب بعدوى... نقل رئيس جمهوريّة إلى المستشفى
Lebanon 24
أُصيب بعدوى... نقل رئيس جمهوريّة إلى المستشفى
07:22 | 2025-10-28
28/10/2025 07:22:41
Lebanon 24
Lebanon 24
عن "حزب الله" واحتفالاته.. ماذا كشف تقريرٌ فرنسي؟
Lebanon 24
عن "حزب الله" واحتفالاته.. ماذا كشف تقريرٌ فرنسي؟
13:00 | 2025-10-27
27/10/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صحيفة إسرائيلية تتحدث عن الضاحية.. ماذا قالت؟
Lebanon 24
صحيفة إسرائيلية تتحدث عن الضاحية.. ماذا قالت؟
16:35 | 2025-10-27
27/10/2025 04:35:55
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
12:42 | 2025-10-28
منسى يستقبل السفير اللبناني الجديد في سوريا
12:40 | 2025-10-28
ناصر الدين يؤكد دعمه لتعزيز المراكز الصحية والمستشفيات في العرقوب
12:30 | 2025-10-28
"ثغرة" داخل "حزب الله".. ماذا كشفت آخر الاغتيالات؟
12:22 | 2025-10-28
السفير الفلسطيني: خطوة تسليم المشتبه بهم تأكيد على الشفافية والتنسيق مع الدولة اللبنانية
12:20 | 2025-10-28
وزيرة التربية: راشيا تجمع لبنان في عيد الاستقلال باحتفال وطني شامل
12:16 | 2025-10-28
في إطار التدابير الأمنية… المخابرات توقف شخصين متورطين بجرائم عدة
فيديو
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
Lebanon 24
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
12:00 | 2025-10-28
28/10/2025 18:59:52
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
19:08 | 2025-10-26
28/10/2025 18:59:52
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
06:08 | 2025-10-25
28/10/2025 18:59:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24