بري استقبل رئيس الإستخبارات المصرية ووزير الصحة

على صعيد آخر، استقبل العامة الدكتور راكان ناصر الدين، حيث تناول البحث الأوضاع العامة والمستجدات السياسية، إضافة إلى شؤون القطاع الصحي والاستشفائي وأوضاع المستشفيات الحكومية وبرامج عمل الوزارة.



وفي رسالة تهنئة، أبرق الرئيس بري إلى رئيس مجلس الشورى القطري بن عبد الله الغانم بمناسبة انتخابه رئيسًا للمجلس، مؤكّدًا في نص البرقية: "يسعدني، باسم نفسي وباسم المجلس النيابي، أن أتقدم إليكم بخالص التهنئة على التزكية التي منحكم إياها أعضاء مجلس الشورى القطري، متمنياً لكم التوفيق والنجاح في أداء مهامكم، ومجددين استعدادنا للعمل معكم لتعزيز التعاون بين مجلسينا في المجالات والمنتديات البرلمانية، ولا سيما التشريعية، بما يعزز علاقات الأخوة والتعاون بين بلدينا ويخدم التقدم والاستقرار والازدهار لشعبينا."

كما أبرق بري، لرئيس ساحل العاج الحسن واتارا مهنئا بإنتخابه لولاية رئاسية جديدة. وجاء في البرقية: "يسعدني بإسمي وبإسم المجلس النيابي، أن أتوجه من فخامتكم بأحر التهاني لمناسبة الثقة الكبير التي منحكم إياها الشعب العاجي الصديق وتجديد ثقته بكم رئيسا منتخبا للجمهورية العاجية لولاية رئاسية جديدة، متمنين لكم التوفيق والنجاح في مهامكم لقيادة ساحل العاج نحو المزيد من التقدم والإستقرار والإزدهار. كما انتهزها مناسبة للإعراب عن شكرنا وتقديرنا لفخامتكم وللشعب العاجي الصديق على حسن إستضافتكم للبنانيين على مدى عقود طويلة من الزمن ووقوفكم ومؤازرتكم ودعمكم للبنان ، مجددين التأكيد على إستعدادنا العمل من أجل تطوير صيغ التعاون والتنسيق بين بلدينا في مختلف المجالات بما يرسخ عُرى الصداقة التاريخية لما فيه مصلحة بلدينا وشعبينا الصديقين".