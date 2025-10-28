تفعيل "الميكانيزم" وعودة أهالي الجنوب محور لقاء عون وأورتاغوس

Advertisement

استقبل رئيس الجمهورية ظهر اليوم في ، نائبة الموفد الأميركي إلى ، يرافقها القائم بأعمال السفارة الأميركية في كيث هاننغان والمستشار السياسي ماثيو توتيلو.وتناول اللقاء الأوضاع العامة في البلاد والخطوات اللازمة لإعادة الهدوء والاستقرار إلى منطقة الجنوب.وأكد على ضرورة تفعيل عمل لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية "الميكانيزم"، لا سيما فيما يتعلق بـ "وقف الخروقات والاعتداءات المستمرة على لبنان وتطبيق القرار 1701، بما يمكّن الجيش من استكمال انتشاره حتى الحدود الدولية الجنوبية".كما شدد على ضرورة تمكين المواطنين الجنوبيين من العودة إلى منازلهم وترميم المتضرر منها، خصوصًا مع اقتراب فصل الشتاء.