لبنان

تفعيل "الميكانيزم" وعودة أهالي الجنوب محور لقاء عون وأورتاغوس

Lebanon 24
28-10-2025 | 08:31
استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ظهر اليوم في قصر بعبدا، نائبة الموفد الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس، يرافقها القائم بأعمال السفارة الأميركية في لبنان كيث هاننغان والمستشار السياسي ماثيو توتيلو.
وتناول اللقاء الأوضاع العامة في البلاد والخطوات اللازمة لإعادة الهدوء والاستقرار إلى منطقة الجنوب.

وأكد الرئيس عون على ضرورة تفعيل عمل لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية "الميكانيزم"، لا سيما فيما يتعلق بـ "وقف الخروقات والاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على لبنان وتطبيق القرار 1701، بما يمكّن الجيش من استكمال انتشاره حتى الحدود الدولية الجنوبية".

كما شدد على ضرورة تمكين المواطنين الجنوبيين من العودة إلى منازلهم وترميم المتضرر منها، خصوصًا مع اقتراب فصل الشتاء.
