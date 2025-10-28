Advertisement

لبنان

عون لرشاد: دعم مصر مرحّب به لوقف الاعتداءات الإسرائيلية

Lebanon 24
28-10-2025 | 08:42
استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، رئيس المخابرات العامة المصرية الوزير حسن محمود رشاد يرافقه وفد مرافق، بحضور المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير ومدير المخابرات في الجيش العميد أنطوان قهوجي.
وفي مستهل اللقاء، نقل الوزير رشاد تحيات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وتمنياته للرئيس عون بالتوفيق في قيادته لبنان نحو الاستقرار والأمان.

وتناول البحث الأوضاع العامة في المنطقة، والوضع في الجنوب اللبناني، إضافة إلى التطورات في غزة. وأعرب الوزير رشاد عن استعداد مصر لدعم تثبيت الاستقرار في الجنوب وإنهاء الوضع الأمني المضطرب فيه، مجددًا التأكيد على وقوف مصر إلى جانب لبنان.

من جهته، حمّل الرئيس عون الوزير رشاد تحياته إلى الرئيس السيسي، مثمنًا الدعم المستمر الذي تقدمه جمهورية مصر العربية للبنان في مختلف المجالات، ومشددًا على أهمية أي جهد مصري يسهم في وقف الاعتداءات الإسرائيلية واستعادة الاستقرار في ربوع لبنان.
