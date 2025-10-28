عون لرشاد: دعم مصر مرحّب به لوقف الاعتداءات الإسرائيلية

Advertisement

استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بعد ظهر اليوم في ، رئيس المخابرات العامة الوزير حسن محمود رشاد يرافقه وفد مرافق، بحضور للأمن العام اللواء حسن شقير ومدير المخابرات في الجيش العميد أنطوان قهوجي.وفي مستهل اللقاء، نقل الوزير رشاد تحيات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وتمنياته للرئيس عون بالتوفيق في قيادته نحو الاستقرار والأمان.وتناول البحث الأوضاع العامة في المنطقة، والوضع في الجنوب اللبناني، إضافة إلى التطورات في غزة. وأعرب الوزير رشاد عن استعداد مصر لدعم تثبيت الاستقرار في الجنوب وإنهاء الوضع الأمني المضطرب فيه، مجددًا التأكيد على وقوف مصر إلى جانب لبنان.، حمّل الوزير رشاد تحياته إلى الرئيس السيسي، مثمنًا الدعم المستمر الذي تقدمه مصر العربية للبنان في مختلف المجالات، ومشددًا على أهمية أي جهد يسهم في وقف الاعتداءات واستعادة الاستقرار في ربوع لبنان.