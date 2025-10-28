Advertisement

لبنان

خطف شاب وضبط سيارة... ماذا شهدت بلدة شماليّة؟

Lebanon 24
28-10-2025
علم "لبنان 24"، أنّ ع.ع.ه خطف الشاب ل.ع.ع في بلدة سير، بسبب خلافات ماليّة بينهما.
وأفادت المعلومات، أنّ الخاطف أخذ هاتف الشاب قبل أنّ يُطلق سراحه بعد ساعات.
 
ولاحقاً، أوقفت دورية من مكتب أمن الضنية سيارة اشتُبه بوجود الخاطف في داخلها، ليتبيّن أنّ شخصين هما ع.م.ي ول.م.ي كانا يستقلانها، وضُبط بحوزتهما سلاحان حربيان من نوع "كلاشينكوف".
 
 
 
