خطف شاب وضبط سيارة... ماذا شهدت بلدة شماليّة؟

علم " "، أنّ ع.ع.ه خطف الشاب ل.ع.ع في بلدة سير، بسبب خلافات ماليّة بينهما.

وأفادت المعلومات، أنّ الخاطف أخذ هاتف الشاب قبل أنّ يُطلق سراحه بعد ساعات.

ولاحقاً، أوقفت دورية من مكتب أمن سيارة اشتُبه بوجود الخاطف في داخلها، ليتبيّن أنّ شخصين هما ع.م.ي ول.م.ي كانا يستقلانها، وضُبط بحوزتهما سلاحان حربيان من نوع "كلاشينكوف".