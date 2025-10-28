ما جديد "حادثة مُخيّم شاتيلا"؟

قالت مصادر فلسطينية للـ"أم تي في"، إنّ "الامن الوطني الفلسطينيّ سلّم مخابرات الجيش 6 أشخاص للتحقيق معهم في قضية مقتل الشاب ايليو ابو حنا.

