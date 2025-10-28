Advertisement

لبنان

ما جديد "حادثة مُخيّم شاتيلا"؟

Lebanon 24
28-10-2025 | 09:16
A-
A+
Doc-P-1435108-638972617138455497.jpg
Doc-P-1435108-638972617138455497.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قالت مصادر فلسطينية للـ"أم تي في"، إنّ "الامن الوطني الفلسطينيّ سلّم مخابرات الجيش 6 أشخاص للتحقيق معهم في قضية مقتل الشاب ايليو ابو حنا.
 
 
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بعد مقتل شاب هناك.. ما جديد حادثة شاتيلا؟
lebanon 24
28/10/2025 19:00:51 Lebanon 24 Lebanon 24
توتر في مخيم شاتيلا.. هذا ما يجري هناك
lebanon 24
28/10/2025 19:00:51 Lebanon 24 Lebanon 24
توتر داخل مخيم شاتيلا.. إليكم السبب
lebanon 24
28/10/2025 19:00:51 Lebanon 24 Lebanon 24
تجدد الاشتباكات ليلا بين الجيش ومطلوبين في مخيم شاتيلا
lebanon 24
28/10/2025 19:00:51 Lebanon 24 Lebanon 24

فلسطين

بو حنا

برات

ايلي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
12:42 | 2025-10-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:40 | 2025-10-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:30 | 2025-10-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:22 | 2025-10-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:20 | 2025-10-28 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:42 | 2025-10-28
12:40 | 2025-10-28
12:30 | 2025-10-28
12:22 | 2025-10-28
12:20 | 2025-10-28
12:16 | 2025-10-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24