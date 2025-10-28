Advertisement

لبنان

رجّي استقبل وفدًا من أهالي ضحايا "انفجار المرفأ"

Lebanon 24
28-10-2025 | 09:27
A-
A+
Doc-P-1435111-638972622177810165.png
Doc-P-1435111-638972622177810165.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي وفدًا من أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، الذين أطلعوه على آخر مستجدات قضيتهم بعد أكثر من خمس سنوات على الكارثة.
Advertisement

وطلب الوفد مساعدة الوزير في تأمين موعد مع سفير بلغاريا لدى لبنان لنقل مطلبهم بشأن تجاوب السلطات البلغارية مع طلب لبنان لتسليم مشغّل سفينة "روسوس" إيغور غريتشوشكين المحتجز حاليًا في صوفيا، مؤكدين أهمية التحقيق معه لكشف هوية الجهة المسؤولة عن شحنة النيترات.

وشدد الوفد على ثقتهم في تحقيق العدالة في ظل العهد والحكومة الجديدة.

من جهته، وصف الوزير رجّي القضية بأنها قضية شعب، مؤكدًا أن انفجار المرفأ جريمة كبرى، وأن السكوت عن كشف الفاعلين ومحاسبتهم يعد الجريمة الأكبر.

ووعد الوزير الأهالي بمتابعة طلبهم مع السفارة البلغارية واستمرار وزارة الخارجية في التنسيق مع وزارة العدل لضمان متابعة الملف بكل الوسائل الممكنة.
مواضيع ذات صلة
جمعية أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت: لن نقبل بتسييس قضيتنا
lebanon 24
28/10/2025 19:01:06 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام استقبل وفدا نيابيا من "الوفاء للمقاومة" و"التنمية والتحرير" والنائب الصمد
lebanon 24
28/10/2025 19:01:06 Lebanon 24 Lebanon 24
جنبلاط استقبل وفداً من "الكتائب اللبنانية"
lebanon 24
28/10/2025 19:01:06 Lebanon 24 Lebanon 24
بول مرقص استقبل وفداً من "القوات اللبنانية"
lebanon 24
28/10/2025 19:01:06 Lebanon 24 Lebanon 24

السفارة البلغارية

وزارة الخارجية

وزير الخارجية

وزارة العدل

من جهته

بيروت

سليم م

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
12:42 | 2025-10-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:40 | 2025-10-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:30 | 2025-10-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:22 | 2025-10-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:20 | 2025-10-28 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:42 | 2025-10-28
12:40 | 2025-10-28
12:30 | 2025-10-28
12:22 | 2025-10-28
12:20 | 2025-10-28
12:16 | 2025-10-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24