رجّي استقبل وفدًا من أهالي ضحايا "انفجار المرفأ"

استقبل والمغتربين يوسف رجّي وفدًا من أهالي ضحايا انفجار مرفأ ، الذين أطلعوه على آخر مستجدات قضيتهم بعد أكثر من خمس سنوات على الكارثة.وطلب الوفد مساعدة الوزير في تأمين موعد مع سفير بلغاريا لدى لنقل مطلبهم بشأن تجاوب السلطات البلغارية مع طلب لبنان لتسليم مشغّل سفينة "روسوس" غريتشوشكين المحتجز حاليًا في صوفيا، مؤكدين أهمية التحقيق معه لكشف هوية الجهة المسؤولة عن شحنة النيترات.وشدد الوفد على ثقتهم في تحقيق العدالة في ظل والحكومة الجديدة.، وصف الوزير رجّي القضية بأنها قضية شعب، مؤكدًا أن انفجار المرفأ جريمة كبرى، وأن السكوت عن كشف الفاعلين ومحاسبتهم يعد الجريمة الأكبر.ووعد الوزير الأهالي بمتابعة طلبهم مع واستمرار في التنسيق مع لضمان متابعة الملف بكل الوسائل الممكنة.