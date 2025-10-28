Advertisement

لبنان

سلام لأورتاغوس: تطبيق قرار الحكومة لحصر السلاح يتطلّب الإسراع في دعم الجيش وقوى الأمن

28-10-2025 | 09:30
استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام في السراي الكبير مستشارة بعثة الولايات المتحدة إلى الأمم المتحدة مورغان أورتاغوس، في حضور القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأميركية في بيروت كيث هانيغان.
تم خلال اللقاء عرض عمل لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية (الميكانيزم) ودورها، حيث شدّد الرئيس سلام على أن هدف أي مفاوضات هو تطبيق إعلان وقف الأعمال العدائية الصادر في تشرين الثاني الماضي، ولا سيّما لجهة وقف الاعتداءات الإسرائيلية والانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلّة. وأضاف أنّ من أهداف هذا المسار أيضًا الوصول إلى الإفراج عن الأسرى اللبنانيين.

وأشار الرئيس سلام إلى أنّ تطبيق قرار الحكومة لحصر السلاح، سواء جنوب نهر الليطاني أو شماله، يتطلّب الإسراع في دعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، من خلال عقد مؤتمر دولي مخصّص لهذه الغاية. كما أكّد أنّ تثبيت الاستقرار في الجنوب يستدعي أيضًا دعمًا دوليًا لعقد مؤتمر للتعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.
 
 
 
مواضيع ذات صلة
الحكومة تناقش "حصرية السلاح" والتطبيق متروك لقيادة الجيش
سلام: الحكومة ماضية في تنفيذ قراراتها لجهة حصرية السلاح
نديم الجميّل: على الجيش والقوى الأمنية أن يباشروا فوراً بتطبيق قرار حصر السلاح
دعم الجيش محور محادثات لودريان و"مؤتمر دعم لبنان" رهن تنفيذ حصرية السلاح والإصلاحات
