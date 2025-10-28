Advertisement

لبنان

بعد إصابته في غارة إسرائيليّة... حسين علي طعمة استشهد اليوم

Lebanon 24
28-10-2025 | 10:26
أفادت مندوبة "لبنان 24" عن إستشهاد حسين علي طعمة من بلدة عيتيت الجنوبية، متأثراً بإصابته، في غارة إسرائيليّة استهدفت قبل فترة، طريق وادي جيلو - يانوح.
