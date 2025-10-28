Advertisement

لبنان

إصابات على طريق باب الرمل... إليكم ما حدث هناك (صور)

Lebanon 24
28-10-2025 | 11:04
A-
A+
Doc-P-1435142-638972681157680343.jpg
Doc-P-1435142-638972681157680343.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أُصيب عددٌ من الأشخاص، جراء إنزلاق دراجات ناريّة في منطقة باب الرمل - طرابلس، بسبب تسرّب مادة المازوت على الطريق.
Advertisement
 
 
 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
طائرة مسيّرة اسرائيلية استهدفت طريق عام كوثرية السياد ولا إصابات
lebanon 24
28/10/2025 19:01:54 Lebanon 24 Lebanon 24
جرحى في الروشة... إليكم ما جرى هناك
lebanon 24
28/10/2025 19:01:54 Lebanon 24 Lebanon 24
قتلى وجرحى.. فيديو يُوثّق ما حدث على طريق دمشق - السويداء
lebanon 24
28/10/2025 19:01:54 Lebanon 24 Lebanon 24
مقتل مدني وإصابة آخرين جراء استهداف حافلة ركاب على طريق دمشق السويداء (التلفزيون العربي)
lebanon 24
28/10/2025 19:01:54 Lebanon 24 Lebanon 24

طريق باب الرمل

على الطريق

بات على

طرابلس

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
12:42 | 2025-10-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:40 | 2025-10-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:30 | 2025-10-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:22 | 2025-10-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:20 | 2025-10-28 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:42 | 2025-10-28
12:40 | 2025-10-28
12:30 | 2025-10-28
12:22 | 2025-10-28
12:20 | 2025-10-28
12:16 | 2025-10-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24