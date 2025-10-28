عون عرض مع أبو الغيط التطورات الإقليمية وجهود وقف الاعتداءات الإسرائيلية

Advertisement

استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في قصر بعبدا بعد ظهر اليوم، حيث جرى البحث في الأوضاع الإقليمية المتسارعة وموقف من التطورات الراهنة، ولا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة لوقف الاعتداءات والالتزام باتفاق وقف الأعمال العدائية الساري منذ نحو عام.ورافق أبو الغيط وفد من الأمانة العامة للجامعة ضمّ الأمين العام المساعد السفير أحمد زكي وعددًا من المسؤولين.وأوضح أبو الغيط بعد اللقاء، أنه عرض مع الرئيس عون المشهدين الإقليمي والدولي، مشيرًا إلى أنه لمس لدى الرئيس "ثقة بأن الأمور في لبنان تسير الصحيح وإيمانًا بمستقبل البلد"، لافتًا إلى أن الرئيس وضعه في أجواء محادثاته الأخيرة مع المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس ورئيس المخابرات المصرية.وأضاف: "عرضت للرئيس رؤيتي حول التحرك الأميركي الحالي لإحياء عملية السلام في ، وهناك تصميم واضح لدى واشنطن على الإمساك بزمام المبادرة ومنع من التصرف أحاديًا كما حدث في السنوات الماضية. وقد اتفقنا على أن المؤشرات تسير نحو الأفضل".وفي رده على سؤال حول وجود مساعٍ مشتركة بين القاهرة وواشنطن لمساعدة لبنان، قال أبو الغيط إن "هذا التقدير دقيق إلى حدٍّ كبير"، معتبرًا أن "احتمال عودة الحرب إلى لبنان وارد نظريًا، لكنه مستبعد جدًا في ظل الضغوط الأميركية المتواصلة على إسرائيل لوقف خروقاتها والتراجع عن النقاط الخمس".وعن رؤيته لمستقبل المنطقة، أكد أن "الإدارة الأميركية الحالية تبدو حريصة على ترسيخ الاستقرار والسلام، وهو ما يستدعي من الأطراف المعنية الاستمرار في الحوار معها لتحقيق نتائج ملموسة".وفي سياق منفصل، التقى الرئيس عون الوزير والنائب السابق بطرس حرب، وبحث معه المستجدات على الساحة الداخلية، كما استقبل الفنانة التشكيلية باسكال مسعود التي أطلعته على نشاطاتها الهادفة إلى دعم الفن التشكيلي في لبنان، برفقة المهندس طوني خالد مسعود وعماد مشون.