وزارة الزراعة تعزز حضورها الميداني عبر "المشروع الأخضر"

في إطار مشروع "تعزيز سبل العيش الزراعية وفرص العمل من خلال الاستثمار في استصلاح الأراضي وإنشاء البرك الجبلية"، المموَّل من حكومة الدنمارك والمنفَّذ بالشراكة بين للأمم المتحدة (الفاو) ووزارة الزراعة، تمّ اليوم تزويد المشروع الأخضر بثماني سيارات ميدانية حديثة، في خطوة تعكس الوزارة بتطوير القطاع الزراعي وتعزيز التنمية الريفية المستدامة على امتداد الأراضي .ويُعدّ المشروع الأخضر الذراع التنفيذية الأبرز لوزارة الزراعة منذ أكثر من نصف قرن، إذ يضطلع بدور أساسي في تطوير البنية التحتية الزراعية عبر إنشاء البرك الجبلية وشبكات الحديثة، وشقّ الطرق الزراعية، واستصلاح الأراضي. وقد ساهمت مشاريعه في دعم الإنتاج الزراعي وتحسين معيشة المزارعين، وتعزيز صمود المجتمعات الريفية في مواجهة التحديات المناخية والاقتصادية.وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة الوزارة لتحديث قدراتها وتجهيز مؤسساتها التنفيذية، بما يتيح للفرق الفنية والإدارية الوصول السريع إلى المزارعين والمشاريع في مختلف المناطق، ومتابعة الأعمال ميدانيًا وتقديم الدعم الفني واللوجستي عند الحاجة.وأكدت في بيانها أنّ تعزيز قدرات المشروع الأخضر يشكّل استثمارًا استراتيجيًا في خدمة المزارعين وتطوير القطاع الزراعي، مشيرةً إلى أنّ تنسجم مع رؤيتها نحو زراعة منتجة ومستدامة، منسجمة مع البيئة والمياه والطاقة.كما أعربت الوزارة عن تقديرها العميق للتعاون القائم مع منظمة وحكومة الدنمارك، مثمنةً دعم في تنفيذ المشاريع التنموية التي تساهم في تحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز الاستدامة البيئية، وخلق فرص عمل في الريف اللبناني.وبذلك، يواصل المشروع الأخضر ترسيخ دوره الريادي كأداة تنفيذية فعالة لسياسات وزارة الزراعة، وشريك أساسي في بناء مستقبل زراعي أكثر استدامة وعدالة في .