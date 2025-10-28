Advertisement

لبنان

وزارة الزراعة تعزز حضورها الميداني عبر "المشروع الأخضر"

Lebanon 24
28-10-2025 | 08:20
A-
A+
Doc-P-1435148-638972691700100001.png
Doc-P-1435148-638972691700100001.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في إطار مشروع "تعزيز سبل العيش الزراعية وفرص العمل من خلال الاستثمار في استصلاح الأراضي وإنشاء البرك الجبلية"، المموَّل من حكومة الدنمارك والمنفَّذ بالشراكة بين منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) ووزارة الزراعة، تمّ اليوم تزويد المشروع الأخضر بثماني سيارات ميدانية حديثة، في خطوة تعكس التزام الوزارة بتطوير القطاع الزراعي وتعزيز التنمية الريفية المستدامة على امتداد الأراضي اللبنانية.
Advertisement

ويُعدّ المشروع الأخضر الذراع التنفيذية الأبرز لوزارة الزراعة منذ أكثر من نصف قرن، إذ يضطلع بدور أساسي في تطوير البنية التحتية الزراعية عبر إنشاء البرك الجبلية وشبكات الري الحديثة، وشقّ الطرق الزراعية، واستصلاح الأراضي. وقد ساهمت مشاريعه في دعم الإنتاج الزراعي وتحسين معيشة المزارعين، وتعزيز صمود المجتمعات الريفية في مواجهة التحديات المناخية والاقتصادية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة الوزارة لتحديث قدراتها وتجهيز مؤسساتها التنفيذية، بما يتيح للفرق الفنية والإدارية الوصول السريع إلى المزارعين والمشاريع في مختلف المناطق، ومتابعة الأعمال ميدانيًا وتقديم الدعم الفني واللوجستي عند الحاجة.

وأكدت وزارة الزراعة في بيانها أنّ تعزيز قدرات المشروع الأخضر يشكّل استثمارًا استراتيجيًا في خدمة المزارعين وتطوير القطاع الزراعي، مشيرةً إلى أنّ هذه المبادرة تنسجم مع رؤيتها نحو زراعة منتجة ومستدامة، منسجمة مع البيئة والمياه والطاقة.

كما أعربت الوزارة عن تقديرها العميق للتعاون القائم مع منظمة الفاو وحكومة الدنمارك، مثمنةً دعم الشركاء الدوليين في تنفيذ المشاريع التنموية التي تساهم في تحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز الاستدامة البيئية، وخلق فرص عمل في الريف اللبناني.

وبذلك، يواصل المشروع الأخضر ترسيخ دوره الريادي كأداة تنفيذية فعالة لسياسات وزارة الزراعة، وشريك أساسي في بناء مستقبل زراعي أكثر استدامة وعدالة في لبنان.
مواضيع ذات صلة
هاني رعى إطلاق مكتب المشروع الاخضر في راشيا: تبقى الزراعة نبض الأرض والحياة
lebanon 24
28/10/2025 19:02:08 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الزراعة.. إطلاق مشروع وطني لتشجير جوانب الطرقات
lebanon 24
28/10/2025 19:02:08 Lebanon 24 Lebanon 24
سيساهم في دعم 2500 مزارع و145 تعاونية… إطلاق مشروع "أراضينا" برعاية وزير الزراعة
lebanon 24
28/10/2025 19:02:08 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان نحو الزراعة الذكية".. ورشة عمل بين وزارة شؤون التكنولوجيا و"الزراعة"
lebanon 24
28/10/2025 19:02:08 Lebanon 24 Lebanon 24

منظمة الأغذية والزراعة

الشركاء الدوليين

وزارة الزراعة

منظمة الأغذية

هذه المبادرة

اللبنانية

التزام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
12:42 | 2025-10-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:40 | 2025-10-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:30 | 2025-10-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:22 | 2025-10-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:20 | 2025-10-28 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:42 | 2025-10-28
12:40 | 2025-10-28
12:30 | 2025-10-28
12:22 | 2025-10-28
12:20 | 2025-10-28
12:16 | 2025-10-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24