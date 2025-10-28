24
في إطار التدابير الأمنية… المخابرات توقف شخصين متورطين بجرائم عدة
Lebanon 24
28-10-2025
|
12:16
صدر عن
قيادة الجيش - مديرية التوجيه
البيان الآتي: "ضمن إطار التدابير الأمنية التي تنفذها
المؤسسة العسكرية
في مختلف المناطق، أوقفت دورية من
مديرية المخابرات
في
منطقة الجناح
–
بعبدا
المواطن (ا.م.) لارتكابه جرائم مختلفة: السرقة والسلب بقوة السلاح، إطلاق النار، فرض خوات، افتعال إشكالات، وتعاطي المخدرات.
كما أوقفت دورية أخرى في
منطقة برج البراجنة
- بعبدا المواطن (ع.ع.) لإطلاقه النار وافتعاله إشكالات، وضبطت في حوزته مسدسا حربيا.
سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف
القضاء
المختص".
