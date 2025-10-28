في إطار التدابير الأمنية… المخابرات توقف شخصين متورطين بجرائم عدة

Advertisement

صدر عن البيان الآتي: "ضمن إطار التدابير الأمنية التي تنفذها في مختلف المناطق، أوقفت دورية من في – المواطن (ا.م.) لارتكابه جرائم مختلفة: السرقة والسلب بقوة السلاح، إطلاق النار، فرض خوات، افتعال إشكالات، وتعاطي المخدرات.كما أوقفت دورية أخرى في - بعبدا المواطن (ع.ع.) لإطلاقه النار وافتعاله إشكالات، وضبطت في حوزته مسدسا حربيا.سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف المختص".