لبنان

في إطار التدابير الأمنية… المخابرات توقف شخصين متورطين بجرائم عدة

Lebanon 24
28-10-2025 | 12:16
Doc-P-1435166-638972722995153528.png
Doc-P-1435166-638972722995153528.png photos 0
صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي: "ضمن إطار التدابير الأمنية التي تنفذها المؤسسة العسكرية في مختلف المناطق، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الجناحبعبدا المواطن (ا.م.) لارتكابه جرائم مختلفة: السرقة والسلب بقوة السلاح، إطلاق النار، فرض خوات، افتعال إشكالات، وتعاطي المخدرات.
كما أوقفت دورية أخرى في منطقة برج البراجنة - بعبدا المواطن (ع.ع.) لإطلاقه النار وافتعاله إشكالات، وضبطت في حوزته مسدسا حربيا.
سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".
قيادة الجيش - مديرية التوجيه

منطقة برج البراجنة

مديرية المخابرات

المؤسسة العسكرية

مديرية التوجيه

منطقة الجناح

برج البراجنة

قيادة الجيش

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24