24
o
بيروت
21
o
طرابلس
22
o
صور
23
o
جبيل
22
o
صيدا
22
o
جونية
17
o
النبطية
17
o
زحلة
16
o
بعلبك
9
o
بشري
17
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
وزيرة التربية: راشيا تجمع لبنان في عيد الاستقلال باحتفال وطني شامل
Lebanon 24
28-10-2025
|
12:20
A-
A+
photos
0
A+
A-
إجتمعت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي مع رئيس بلدية
راشيا
السيد
رشراش ناجي
على رأس وفد من
المجلس البلدي
، وتلقت منهم دعوة لرعاية الإحتفال الوطني الكبير لمناسبة عيد إستقلال
لبنان
في راشيا بلدة الإستقلال ، حيث سيكون احتفالا جامعا لكل مكونات الشعب اللبناني ومناطقه عبر حضور
شخصيات وطنية
، والمدارس الرسمية والخاصة من المناطق
اللبنانية
كافة.
Advertisement
ورحبت كرامي برئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي ، وشكرتهم على إطلاق احتفال الإستقلال ، وعبرت عن "الإستعداد لتلبية هذه الدعوة ، وثمنت عاليا أن تأخذ البلدية المبادرة لجمع كل لبنان ليكون يوم الإستقلال عيدا تاريخيا جامعا نموذجيا".
وتمت كذلك مناقشة برنامج يوم الإستقلال الذي تقررت إقامته يوم الجمعة في 14 تشرين الثاني المقبل ، كما تم تكليف لجنة للتواصل والمتابعة.
مواضيع ذات صلة
وزيرة التربية من بعلبك الهرمل: المدرسة الوطنية ركيزة لبنان الذي نحلم به
Lebanon 24
وزيرة التربية من بعلبك الهرمل: المدرسة الوطنية ركيزة لبنان الذي نحلم به
28/10/2025 22:01:51
28/10/2025 22:01:51
Lebanon 24
Lebanon 24
حماس: حريصون على حوار وطني شامل في القاهرة لبحث تفاصيل الاتفاق
Lebanon 24
حماس: حريصون على حوار وطني شامل في القاهرة لبحث تفاصيل الاتفاق
28/10/2025 22:01:51
28/10/2025 22:01:51
Lebanon 24
Lebanon 24
الحجار: مستعدون لدمج الهوية الرقمية للفلسطينيين ضمن خطة وطنية شاملة
Lebanon 24
الحجار: مستعدون لدمج الهوية الرقمية للفلسطينيين ضمن خطة وطنية شاملة
28/10/2025 22:01:51
28/10/2025 22:01:51
Lebanon 24
Lebanon 24
كرامي من فنيدق: التربية الرسمية حجر أساس للنهوض الوطني
Lebanon 24
كرامي من فنيدق: التربية الرسمية حجر أساس للنهوض الوطني
28/10/2025 22:01:51
28/10/2025 22:01:51
Lebanon 24
Lebanon 24
أعضاء المجلس البلدي
المجلس البلدي
شخصيات وطنية
أعضاء المجلس
رشراش ناجي
الاستقلال
اللبنانية
لبنان
تابع
قد يعجبك أيضاً
إطلاق نار على طريق عام صوفر وسقوط قتلى!
Lebanon 24
إطلاق نار على طريق عام صوفر وسقوط قتلى!
15:48 | 2025-10-28
28/10/2025 03:48:26
Lebanon 24
Lebanon 24
الفقر يزداد في لبنان.. والاسعار على نفس الطريق!
Lebanon 24
الفقر يزداد في لبنان.. والاسعار على نفس الطريق!
15:29 | 2025-10-28
28/10/2025 03:29:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في هذه المنطقة.. شاب يُصاب برصاصة أثناء محاولته منع سرقة دراجته النارية
Lebanon 24
في هذه المنطقة.. شاب يُصاب برصاصة أثناء محاولته منع سرقة دراجته النارية
15:11 | 2025-10-28
28/10/2025 03:11:05
Lebanon 24
Lebanon 24
مطر زار ثانوية الحدّادين للبنات في طرابلس للتهنئة بفوزها في" تحدّي القراءة العربي"
Lebanon 24
مطر زار ثانوية الحدّادين للبنات في طرابلس للتهنئة بفوزها في" تحدّي القراءة العربي"
15:07 | 2025-10-28
28/10/2025 03:07:39
Lebanon 24
Lebanon 24
شراكة بين الحكومة والجامعات اللبنانية لتعزيز قدرات الشباب في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي
Lebanon 24
شراكة بين الحكومة والجامعات اللبنانية لتعزيز قدرات الشباب في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي
15:04 | 2025-10-28
28/10/2025 03:04:55
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"لم أكن أتوقع أنّ أودعكم بهذه السرعة".. إعلاميّة لبنانيّة: أُصبت بالسرطان من جديد
Lebanon 24
"لم أكن أتوقع أنّ أودعكم بهذه السرعة".. إعلاميّة لبنانيّة: أُصبت بالسرطان من جديد
06:58 | 2025-10-28
28/10/2025 06:58:04
Lebanon 24
Lebanon 24
عن "قصف بيروت".. كلام إسرائيليّ جديد وهذا ما كُشِف
Lebanon 24
عن "قصف بيروت".. كلام إسرائيليّ جديد وهذا ما كُشِف
16:07 | 2025-10-27
27/10/2025 04:07:24
Lebanon 24
Lebanon 24
أُصيب بعدوى... نقل رئيس جمهوريّة إلى المستشفى
Lebanon 24
أُصيب بعدوى... نقل رئيس جمهوريّة إلى المستشفى
07:22 | 2025-10-28
28/10/2025 07:22:41
Lebanon 24
Lebanon 24
صحيفة إسرائيلية تتحدث عن الضاحية.. ماذا قالت؟
Lebanon 24
صحيفة إسرائيلية تتحدث عن الضاحية.. ماذا قالت؟
16:35 | 2025-10-27
27/10/2025 04:35:55
Lebanon 24
Lebanon 24
إجراء مثير للجدل لأورتاغوس... ماذا طلبت خلال زيارتها للمسؤولين في لبنان؟
Lebanon 24
إجراء مثير للجدل لأورتاغوس... ماذا طلبت خلال زيارتها للمسؤولين في لبنان؟
06:23 | 2025-10-28
28/10/2025 06:23:01
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
15:48 | 2025-10-28
إطلاق نار على طريق عام صوفر وسقوط قتلى!
15:29 | 2025-10-28
الفقر يزداد في لبنان.. والاسعار على نفس الطريق!
15:11 | 2025-10-28
في هذه المنطقة.. شاب يُصاب برصاصة أثناء محاولته منع سرقة دراجته النارية
15:07 | 2025-10-28
مطر زار ثانوية الحدّادين للبنات في طرابلس للتهنئة بفوزها في" تحدّي القراءة العربي"
15:04 | 2025-10-28
شراكة بين الحكومة والجامعات اللبنانية لتعزيز قدرات الشباب في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي
14:51 | 2025-10-28
بالفيديو: قاتل ولا علاج له.. فيروس يضرب الحيوانات البرية في لبنان
فيديو
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
Lebanon 24
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
12:00 | 2025-10-28
28/10/2025 22:01:51
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
19:08 | 2025-10-26
28/10/2025 22:01:51
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
06:08 | 2025-10-25
28/10/2025 22:01:51
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24