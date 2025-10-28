Advertisement

لبنان

وزيرة التربية: راشيا تجمع لبنان في عيد الاستقلال باحتفال وطني شامل

Lebanon 24
28-10-2025 | 12:20
إجتمعت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي مع رئيس بلدية راشيا السيد رشراش ناجي على رأس وفد من المجلس البلدي، وتلقت منهم دعوة لرعاية الإحتفال الوطني الكبير لمناسبة عيد إستقلال لبنان في راشيا بلدة الإستقلال ، حيث سيكون احتفالا جامعا لكل مكونات الشعب اللبناني ومناطقه عبر حضور شخصيات وطنية ، والمدارس الرسمية والخاصة من المناطق اللبنانية كافة.
ورحبت كرامي برئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي ، وشكرتهم على إطلاق احتفال الإستقلال ، وعبرت عن "الإستعداد لتلبية هذه الدعوة ، وثمنت عاليا أن تأخذ البلدية المبادرة لجمع كل لبنان ليكون يوم الإستقلال عيدا تاريخيا جامعا نموذجيا".

وتمت كذلك مناقشة برنامج يوم الإستقلال الذي تقررت إقامته يوم الجمعة في 14 تشرين الثاني المقبل ، كما تم تكليف لجنة للتواصل والمتابعة.
 
