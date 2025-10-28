وزيرة التربية: راشيا تجمع لبنان في عيد الاستقلال باحتفال وطني شامل

Advertisement

إجتمعت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي مع رئيس بلدية السيد على رأس وفد من ، وتلقت منهم دعوة لرعاية الإحتفال الوطني الكبير لمناسبة عيد إستقلال في راشيا بلدة الإستقلال ، حيث سيكون احتفالا جامعا لكل مكونات الشعب اللبناني ومناطقه عبر حضور ، والمدارس الرسمية والخاصة من المناطق كافة.ورحبت كرامي برئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي ، وشكرتهم على إطلاق احتفال الإستقلال ، وعبرت عن "الإستعداد لتلبية هذه الدعوة ، وثمنت عاليا أن تأخذ البلدية المبادرة لجمع كل لبنان ليكون يوم الإستقلال عيدا تاريخيا جامعا نموذجيا".وتمت كذلك مناقشة برنامج يوم الإستقلال الذي تقررت إقامته يوم الجمعة في 14 تشرين الثاني المقبل ، كما تم تكليف لجنة للتواصل والمتابعة.