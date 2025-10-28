Advertisement

لبنان

ناصر الدين يؤكد دعمه لتعزيز المراكز الصحية والمستشفيات في العرقوب

Lebanon 24
28-10-2025 | 12:40
قامَ وفدٌ من اتّحادِ بلديّاتِ العرقوب و"اللقاءِ التنمويّ" بزيارةِ وزيرِ الصحّةِ الدكتور ركان ناصر الدين في مكتبِه في الوزارة.
عرَض الوفدُ، بحسب بيان، "جملةً من المطالبِ المُرتبطةِ بالواقعِ الصحّي في منطقةِ العرقوب"، مُشدِّدًا على "ضرورةِ تعزيزِ دورِ الوزارة من خلال دعمِ المراكزِ الصحّيةِ وشبكةِ الرعايةِ الأوّلية"، مؤكّدًا أهميّةَ "الدورِ الحيويّ لهذه الشبكة ومراكزِها في تأمينِ الخدماتِ الطبّيةِ للمقيمين". كما أكّد الوفدُ أهميّةَ "دورِ المستشفيَيْن في حاصبيا ومرجعيون"، لافتًا إلى "وجوبِ إيجادِ حلٍّ نهائيّ لملفّ مستشفى الشيخ زايد في شبعا، لما يُمثّله من حاجةٍ ملحّة وضرورةٍ لتشغيلِه بما يخدمُ أبناءَ المنطقة".

ونقل الوفد عن الوزير ناصر الدين دعمَه "الكامل لكلّ ما يُعزّزُ صمودَ الأهالي"، مشيرًا إلى أنّ "الوزارة ستقدّم دعمًا إضافيًّا لمراكزِ الرعايةِ من أدويةٍ ومعدّات، كما الاهتمام جاري بالدعمِ المخصّصِ للمستشفيات".
(الوكالة الوطنية)
 
