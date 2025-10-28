24
o
بيروت
21
o
طرابلس
22
o
صور
23
o
جبيل
22
o
صيدا
22
o
جونية
17
o
النبطية
17
o
زحلة
16
o
بعلبك
9
o
بشري
17
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
فاطمة خرجت من منزلها ولم تعد.. هل من يعرف عنها شيئا؟ (صورة)
Lebanon 24
28-10-2025
|
13:24
A-
A+
photos
0
A+
A-
عمّمت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي بناءً على إشارة
القضاء
المختصّ صورة المفقودة القاصر فاطمة عبد العبد (مواليد عام 2008، سورية)، التي غادرت منزل ذويها في بلدة
الخيام
بتاريخ 23-10-2025 إلى جهة مجهولة، ولم تَعُد لغاية تاريخه.
Advertisement
وطلبت من الذين شاهدوها ولديهم أيّة معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بفصيلة الخيام على الرقم 243887- 70 للإدلاء بما لديهم من معلومات.
مواضيع ذات صلة
خرجت من منزل ذويها ولم تَعُد.. هل من يعرف عنها شيئًا؟
Lebanon 24
خرجت من منزل ذويها ولم تَعُد.. هل من يعرف عنها شيئًا؟
28/10/2025 22:02:48
28/10/2025 22:02:48
Lebanon 24
Lebanon 24
زينب غادرت منزلها الزوجي ولم تعد حتّى تاريخه.. هل من يعرف عنها شيئًا؟
Lebanon 24
زينب غادرت منزلها الزوجي ولم تعد حتّى تاريخه.. هل من يعرف عنها شيئًا؟
28/10/2025 22:02:48
28/10/2025 22:02:48
Lebanon 24
Lebanon 24
فاتن غادرت منزلها الزوجيّ ولم تعد.. هل من يعرف عنها شيئًا؟
Lebanon 24
فاتن غادرت منزلها الزوجيّ ولم تعد.. هل من يعرف عنها شيئًا؟
28/10/2025 22:02:48
28/10/2025 22:02:48
Lebanon 24
Lebanon 24
لينا قاسم خرجت ولم تعد.. هل تعرفون شيئًا عنها؟
Lebanon 24
لينا قاسم خرجت ولم تعد.. هل تعرفون شيئًا عنها؟
28/10/2025 22:02:48
28/10/2025 22:02:48
Lebanon 24
Lebanon 24
القضاء ا
الخيام
القضاء
سورية
خيام
تابع
قد يعجبك أيضاً
إطلاق نار على طريق عام صوفر وسقوط قتلى!
Lebanon 24
إطلاق نار على طريق عام صوفر وسقوط قتلى!
15:48 | 2025-10-28
28/10/2025 03:48:26
Lebanon 24
Lebanon 24
الفقر يزداد في لبنان.. والاسعار على نفس الطريق!
Lebanon 24
الفقر يزداد في لبنان.. والاسعار على نفس الطريق!
15:29 | 2025-10-28
28/10/2025 03:29:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في هذه المنطقة.. شاب يُصاب برصاصة أثناء محاولته منع سرقة دراجته النارية
Lebanon 24
في هذه المنطقة.. شاب يُصاب برصاصة أثناء محاولته منع سرقة دراجته النارية
15:11 | 2025-10-28
28/10/2025 03:11:05
Lebanon 24
Lebanon 24
مطر زار ثانوية الحدّادين للبنات في طرابلس للتهنئة بفوزها في" تحدّي القراءة العربي"
Lebanon 24
مطر زار ثانوية الحدّادين للبنات في طرابلس للتهنئة بفوزها في" تحدّي القراءة العربي"
15:07 | 2025-10-28
28/10/2025 03:07:39
Lebanon 24
Lebanon 24
شراكة بين الحكومة والجامعات اللبنانية لتعزيز قدرات الشباب في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي
Lebanon 24
شراكة بين الحكومة والجامعات اللبنانية لتعزيز قدرات الشباب في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي
15:04 | 2025-10-28
28/10/2025 03:04:55
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"لم أكن أتوقع أنّ أودعكم بهذه السرعة".. إعلاميّة لبنانيّة: أُصبت بالسرطان من جديد
Lebanon 24
"لم أكن أتوقع أنّ أودعكم بهذه السرعة".. إعلاميّة لبنانيّة: أُصبت بالسرطان من جديد
06:58 | 2025-10-28
28/10/2025 06:58:04
Lebanon 24
Lebanon 24
عن "قصف بيروت".. كلام إسرائيليّ جديد وهذا ما كُشِف
Lebanon 24
عن "قصف بيروت".. كلام إسرائيليّ جديد وهذا ما كُشِف
16:07 | 2025-10-27
27/10/2025 04:07:24
Lebanon 24
Lebanon 24
أُصيب بعدوى... نقل رئيس جمهوريّة إلى المستشفى
Lebanon 24
أُصيب بعدوى... نقل رئيس جمهوريّة إلى المستشفى
07:22 | 2025-10-28
28/10/2025 07:22:41
Lebanon 24
Lebanon 24
صحيفة إسرائيلية تتحدث عن الضاحية.. ماذا قالت؟
Lebanon 24
صحيفة إسرائيلية تتحدث عن الضاحية.. ماذا قالت؟
16:35 | 2025-10-27
27/10/2025 04:35:55
Lebanon 24
Lebanon 24
إجراء مثير للجدل لأورتاغوس... ماذا طلبت خلال زيارتها للمسؤولين في لبنان؟
Lebanon 24
إجراء مثير للجدل لأورتاغوس... ماذا طلبت خلال زيارتها للمسؤولين في لبنان؟
06:23 | 2025-10-28
28/10/2025 06:23:01
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
15:48 | 2025-10-28
إطلاق نار على طريق عام صوفر وسقوط قتلى!
15:29 | 2025-10-28
الفقر يزداد في لبنان.. والاسعار على نفس الطريق!
15:11 | 2025-10-28
في هذه المنطقة.. شاب يُصاب برصاصة أثناء محاولته منع سرقة دراجته النارية
15:07 | 2025-10-28
مطر زار ثانوية الحدّادين للبنات في طرابلس للتهنئة بفوزها في" تحدّي القراءة العربي"
15:04 | 2025-10-28
شراكة بين الحكومة والجامعات اللبنانية لتعزيز قدرات الشباب في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي
14:51 | 2025-10-28
بالفيديو: قاتل ولا علاج له.. فيروس يضرب الحيوانات البرية في لبنان
فيديو
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
Lebanon 24
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
12:00 | 2025-10-28
28/10/2025 22:02:48
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
19:08 | 2025-10-26
28/10/2025 22:02:48
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
06:08 | 2025-10-25
28/10/2025 22:02:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24