فاطمة خرجت من منزلها ولم تعد.. هل من يعرف عنها شيئا؟ (صورة)

عمّمت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي بناءً على إشارة المختصّ صورة المفقودة القاصر فاطمة عبد العبد (مواليد عام 2008، سورية)، التي غادرت منزل ذويها في بلدة بتاريخ 23-10-2025 إلى جهة مجهولة، ولم تَعُد لغاية تاريخه.وطلبت من الذين شاهدوها ولديهم أيّة معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بفصيلة الخيام على الرقم 243887- 70 للإدلاء بما لديهم من معلومات.