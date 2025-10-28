ضو يطالب بالكشف عن تحويلات مالية مشبوهة

بينما الناس ما قادرة تسحب ودائعها أو تحوّل حتى مئة دولار، بيطلع حاكم مصرف لبنان وبيقول إنّ مصرف واحد حوّل 280 مليون دولار لعميل واحد خلال الأزمة!
لهيك وجّهت سؤالًا رسميًا للحكومة وخصوصاً وزير المالية حول:
•لوائح التحويلات اللي تجاوزت 500 ألف دولار من 2019 حتى نهاية 2024، ومين… pic.twitter.com/SQKfdZ35Zq
— Mark B. Daou 🅱️➕ (@DaouMark) October 28, 2025
