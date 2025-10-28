Advertisement

لبنان

ضو يطالب بالكشف عن تحويلات مالية مشبوهة

Lebanon 24
28-10-2025 | 13:34
كتب النائب مارك ضو عبر منصة "إكس": "بينما الناس ما قادرة تسحب ودائعها أو تحوّل حتى مئة دولار، بيطلع حاكم مصرف لبنان وبيقول إنّ مصرف واحد حوّل 280 مليون دولار لعميل واحد خلال الأزمة! لهيك وجّهت سؤالًا رسميًا للحكومة وخصوصاً وزير المالية حول:
•لوائح التحويلات اللي تجاوزت 500 ألف دولار من 2019 حتى نهاية 2024، ومين استفاد منها.
•التحقيق بالتحويلات المنسوبة لنادي رياض سلامة، ابن رياض سلامة، اللي كشفها موقع OCCRP.
•مدى تعاون مصرف لبنان مع القضاء المالي.
•وعن الاجراءات المتخدة لمكافحة الاستنسابية لي سمحت للبعض يهرّب أمواله وحرمت باقي الناس. اللبنانيون عندهم حق يعرفوا مين حوّل، وكيف بوقت كل البلد كان محجوزة أمواله".
