ضو يطالب بالكشف عن تحويلات مالية مشبوهة

كتب النائب عبر منصة "إكس": "بينما الناس ما قادرة تسحب ودائعها أو تحوّل حتى مئة دولار، بيطلع حاكم وبيقول إنّ مصرف واحد حوّل 280 مليون دولار لعميل واحد خلال الأزمة! لهيك وجّهت سؤالًا رسميًا للحكومة وخصوصاً حول:

•لوائح التحويلات اللي تجاوزت 500 ألف دولار من 2019 حتى نهاية 2024، ومين استفاد منها.

•التحقيق بالتحويلات المنسوبة لنادي ، ابن سلامة، اللي كشفها موقع OCCRP.

•مدى تعاون مصرف مع المالي.

•وعن الاجراءات المتخدة لمكافحة الاستنسابية لي سمحت للبعض يهرّب أمواله وحرمت باقي الناس. اللبنانيون عندهم حق يعرفوا مين حوّل، وكيف بوقت كل البلد كان محجوزة أمواله".