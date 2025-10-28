Advertisement

لبنان

سلام استقبل أبو الغيط

Lebanon 24
28-10-2025 | 14:08
استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام مساء اليوم الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط والوفد المرافق وعرض معه الأوضاع في لبنان والمنطقة .
