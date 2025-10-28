شحادة: التحوّل الرقمي ضرورة وطنية لتحديث القطاع العام وتعزيز الشفافية

Advertisement

شارك وزير المهجّرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة، في جلسة حوارية ضمن فعاليات مؤتمر "Women in Data Science" الذي عقد في جامعة "AUB" في ، إلى جانب كل من وزير العمل محمد ، ووزيرة حنين السيد، ووزير الصحةركان ناصر الدين.وخلال الجلسة، تحدّث الوزير شحادة عن أهمية إدخال التكنولوجيا والتحوّل الرقمي إلى الإدارات الحكومية، معتبرًا أن "تحديث القطاع العام عبر التقنيات الذكية يشكّل خطوة أساسية نحو حوكمة أكثر شفافية وكفاية في خدمة المواطن".وشدّد على أن التحوّل الرقمي ليس خيارًا ترفيهيًا بل ضرورة وطنية، مؤكدًا أن "وزارة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي تعمل على وضع إطار استراتيجي لتطوير البنية التكنولوجية في المؤسسات العامة وتعزيز التعاون مع القطاع الأكاديمي والخاص".المنتدى 3 للعقاراتإلى ذلك، شارك شحادة أيضًا في "المنتدى الثالث للعقارات في " (3rd Real Estate Forum of Lebanon) الذي أقيم في فندق فينيسيا، حيث تحدث في جلسة بعنوان "الحوكمة الإدارية والتحوّل الرقمي".وأشار في مداخلته إلى أن الحوكمة الرشيدة والإدارة الرقمية الحديثة تشكّلان أساس جذب الاستثمار وتعزيز الثقة في بيئة الأعمال ، داعيًا إلى تبنّي معايير التحوّل الرقمي في إدارة العقارات والتخطيط العمراني بما يواكب التطور العالمي ويخدم التنمية المستدامة في لبنان. (الوكالة الوطنية)