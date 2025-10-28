Advertisement

لبنان

شحادة: التحوّل الرقمي ضرورة وطنية لتحديث القطاع العام وتعزيز الشفافية

Lebanon 24
28-10-2025 | 17:10
A-
A+

Doc-P-1435283-638972916067915649.jpg
Doc-P-1435283-638972916067915649.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شارك وزير المهجّرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة، في جلسة حوارية ضمن فعاليات مؤتمر "Women in Data Science"  الذي عقد في جامعة "AUB" في بيروت، إلى جانب كل من وزير العمل محمد حيدر، ووزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، ووزير الصحةركان ناصر الدين.
Advertisement

وخلال الجلسة، تحدّث الوزير شحادة عن أهمية إدخال التكنولوجيا والتحوّل الرقمي إلى الإدارات الحكومية، معتبرًا أن "تحديث القطاع العام عبر التقنيات الذكية يشكّل خطوة أساسية نحو حوكمة أكثر شفافية وكفاية في خدمة المواطن".

وشدّد على أن التحوّل الرقمي ليس خيارًا ترفيهيًا بل ضرورة وطنية، مؤكدًا أن "وزارة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي تعمل على وضع إطار استراتيجي لتطوير البنية التكنولوجية في المؤسسات العامة وتعزيز التعاون مع القطاع الأكاديمي والخاص".

المنتدى 3 للعقارات

إلى ذلك، شارك شحادة أيضًا في "المنتدى الثالث للعقارات في لبنان" (3rd Real Estate Forum of Lebanon)  الذي أقيم في فندق فينيسيا، حيث تحدث في جلسة بعنوان "الحوكمة الإدارية والتحوّل الرقمي".

وأشار في مداخلته إلى أن الحوكمة الرشيدة والإدارة الرقمية الحديثة تشكّلان أساس جذب الاستثمار وتعزيز الثقة في بيئة الأعمال اللبنانية، داعيًا إلى تبنّي معايير التحوّل الرقمي في إدارة العقارات والتخطيط العمراني بما يواكب التطور العالمي ويخدم التنمية المستدامة في لبنان. (الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
شحادة من راشيا: التحول الرقمي وثورة الذكاء الاصطناعي لم يعودا خيارًا بل ضرورة
lebanon 24
29/10/2025 00:50:03 Lebanon 24 Lebanon 24
ورشة عمل لتعزيز تحديث قطاع الطاقة في لبنان عبر الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي
lebanon 24
29/10/2025 00:50:03 Lebanon 24 Lebanon 24
حيدر: التحول الرقمي ضرورة لتحسين إدارة العمل وضمان حقوق العمال
lebanon 24
29/10/2025 00:50:03 Lebanon 24 Lebanon 24
كمال شحادة يبحث مع نواب البرلمان الأوروبي دعم التحول الرقمي في لبنان
lebanon 24
29/10/2025 00:50:03 Lebanon 24 Lebanon 24

الشؤون الاجتماعية

الذكاء الاصطناعي

الوكالة الوطنية

وزير الدولة

وزير الصحة

اللبنانية

lebanon

العمران

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:29 | 2025-10-28
17:42 | 2025-10-28
17:35 | 2025-10-28
16:25 | 2025-10-28
15:48 | 2025-10-28
15:29 | 2025-10-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24