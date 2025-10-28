Advertisement

لبنان

الموفد السعودي: تأجيل لا إلغاء

Lebanon 24
28-10-2025 | 23:34
في اطار المواكبة الدولية للتطورات الميدانية اللبنانية ولتفادي الاسوأ، كان أفيد عن جولة سيقوم بها الموفد السعودي يزيد بن فرحان على القيادات في الساعات المقبلة، الا انها أرجئت لايام قليلة، بينما افيد ان زيارة المبعوث الاميركي توم براك التي كانت مقررة اليوم إلى بيروت للقاء الرؤساء الثلاثة وقائد الجيش في محاولة وصفت بالحاسمة قبل وصول السفير الأميركي ميشال عيسى مطلع الشهر المقبل، قد ارجئت لايام ايضا.
وافادت "نداء الوطن" أن زيارة الموفد السعودي يزيد بن فرحان إلى لبنان لم تلغ بل تأجلت، لكي تتضح الصورة خصوصًا في موضوع المفاوضات وكي تكون الزيارة مثمرة وتحمل جدول أعمال واضحًا بعد متابعة سعودية حثيثة للملف اللبناني وملفات سوريا وغزة والمنطقة.
بولس
اشارة الى ان مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مسعد بولس، صرح بان «حزب الله هو من وافق على خطوة نزع السلاح»، مشيرا إلى أن «قرارات الحكومة اللبنانية لا تنفذ بالسرعة المنتظرة، ما يؤخر تطبيق بنود الاتفاق الذي تم التوصل إليه برعاية دولية»، مؤكدا، في مقابلة تلفزيونية أن «الإدارة الأميركية تتابع عن كثب مسار تنفيذ التفاهمات اللّبنانية - الإسرائيلية بعد حرب لبنان الأخيرة»، لافتا إلى أن «المطلوب اليوم هو تثبيت الهدوء على الحدود، وضمان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بوساطة أميركية وفرنسية، وبتأييد من الأمم المتحدة»، خاتما أن «الاستقرار على الجبهة الجنوبية يعد شرطًا أساسيا للمضي في بقية الخطوات، وفي مقدمها تنفيذ التزامات نزع السلاح».
