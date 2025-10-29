Advertisement

لبنان

حوادث إطلاق النار مستمرة.. هذا ما حصل مع "أحمد" ليلا في طرابلس

Lebanon 24
29-10-2025 | 00:05
أقدم مجهول ليلا على إطلاق النار باتجاه الشاب أحمد البابا في منطقة ساحة القبةطرابلس ما أدى إلى إصابته بعدّة طلقات نارية في قدمه قم لاذ بالفرار، فيما جرى نقل الجريح إلى إحدى مستشفيات المنطقة لتلقّي العلاج، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
ولا تزال أسباب الحادثة مجهولة.

 
