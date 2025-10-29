25
لبنان
"حزب الله" يستأنف "الدفع"
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
29-10-2025
|
02:30
photos
تفيد مصادر مقرّبة من "
حزب الله
" أن الحزب حسم خياره في ما يتعلق بإعادة الإعمار واستكمال تغطية دفعات الترميم التي توقفت منذ عدة أشهر وقرّر ضخ مبلغ يُقدّر بـ"مليار دولار" للبدء بتنفيذ القرار.
ووفق المعطيات "فانه في ما يتعلق بإعادة الإعمار جنوباً وبقاعاً (من دون قرى الحافة الأمامية) تتجه الأمور للبدء بإعطاء دفعات أولى لأصحاب البيوت المهدّمة بالكامل قيمتها بين 20 و25 ألف دولار وسيُحتسب المبلغ الكلي للوحدة السكنية بحسب مساحتها وستستند التعويضات إلى كشوفات دقيقة وجديدة أجراها مهندسون منذ ثلاثة أشهر إلى اليوم إضافة إلى خرائط جوية اعتُمدت في المسح".
أضافت "أن قرى الحافة الأمامية حتى اللحظة مشمولة ضمن خطط الإيواء وليس
إعادة الإعمار
، وتجري دراسة مُستفيضة حتى اللحظة لاتخاذ قرارات في ما يخص تجديد الإيواء لمدة عام لقرى الحافة الأمامية وبيوت الضاحية الجنوبية. وفي ما يخص الترميم في الضاحية الجنوبية والجنوب والبقاع، وبحسب المعلومات، سيتم تفعيل آلية استصدار الشيكات وتأمين السيولة لها في وقت قريب لاستكمال الدفعات التي توقفت".
المصدر:
لبنان 24
عن الكاتب
"خاص لبنان24"
