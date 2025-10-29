Advertisement

لبنان

المعركة على مقعدين

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
29-10-2025 | 02:45
يبدو أن معركة دائرة كسروانجبيل النيابية المقبلة، تتجه نحو حصر المنافسة الفعلية على ثلاثة مقاعد فقط، إثنان مارونيان والثالث شيعي، فيما أصبحت بقية المقاعد شبه محسومة سلفاً.
وتشير المعطيات الانتخابية إلى أن المقعد الماروني في جبيل والمقعد الماروني في كسروان سيكونان محور التنافس الأساسي بين القوى المسيحية، وسط محاولات حثيثة لإعادة رسم التحالفات داخل الدائرة.
في المقابل، يُطرح احتمال قيام تحالف بين "الثنائي الشيعي" وأحد الأطراف المسيحية الوازنة، ما قد يمنح "الثنائي" أفضلية واضحة في الاحتفاظ بالمقعد الشيعي. أما سائر المشهد الانتخابي فيبدو محسوما إلى حدّ بعيد، بانتظار اتضاح خارطة التحالفات النهائية التي ستحدد هوية الفائزين في المقعدين المارونيين المتنازع عليهما.

المصدر: لبنان 24
