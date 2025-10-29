المعركة على مقعدين

Advertisement

يبدو أن معركة – النيابية المقبلة، تتجه نحو حصر المنافسة الفعلية على ثلاثة مقاعد فقط، إثنان مارونيان والثالث ، فيما أصبحت بقية المقاعد شبه محسومة سلفاً.وتشير المعطيات إلى أن المقعد في جبيل والمقعد الماروني في كسروان سيكونان محور التنافس الأساسي بين القوى ، وسط محاولات حثيثة لإعادة رسم التحالفات داخل الدائرة.في المقابل، يُطرح احتمال قيام تحالف بين " " وأحد الأطراف المسيحية الوازنة، ما قد يمنح "الثنائي" أفضلية واضحة في الاحتفاظ بالمقعد الشيعي. أما سائر المشهد الانتخابي فيبدو محسوما إلى حدّ بعيد، بانتظار اتضاح خارطة التحالفات النهائية التي ستحدد هوية الفائزين في المقعدين المارونيين المتنازع عليهما.