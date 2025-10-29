الأجواء الصيفية ستتبدل.. بداية موسم الأمطار في لبنان في هذا الموعد

Advertisement

يسيطر طقس خريفي مستقر على والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية، وأجواء باردة ليلا خصوصا في المناطق الجبلية والداخلية حتى يوم غد الخميس، حيث ترتفع درجات الحرارة لتتخطى معدلاتها الموسمية مع انخفاض نسبة الرطوبة، فمتى سيبدأ موسم الأمطار؟أشارت صفحة Lebanese عبر " " إلى ان لبنان سيشهد منتصف الأسبوع المقبل حالة عدم استقرار جوي، قد تترافق مع زخات محلية من المطر وربما برق ورعد في بعض المناطق.وأضافت ان ثمة تلميحات إلى حالة ماطرة شاملة أوسع وأقوى في الثامن من تشرين الثاني المقبل، فإذا ثَبتت هذه المعطيات قد نشهد بداية فعلية للموسم المطري.