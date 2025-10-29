Advertisement

لبنان

الأجواء الصيفية ستتبدل.. بداية موسم الأمطار في لبنان في هذا الموعد

Lebanon 24
29-10-2025 | 03:41
يسيطر طقس خريفي مستقر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية، وأجواء باردة ليلا خصوصا في المناطق الجبلية والداخلية حتى يوم غد الخميس، حيث ترتفع درجات الحرارة لتتخطى معدلاتها الموسمية مع انخفاض نسبة الرطوبة، فمتى سيبدأ موسم الأمطار؟ 
أشارت صفحة Lebanese daily weather عبر "فيسبوك" إلى ان لبنان سيشهد منتصف الأسبوع المقبل حالة عدم استقرار جوي، قد تترافق مع زخات محلية من المطر وربما برق ورعد في بعض المناطق.

وأضافت ان ثمة تلميحات إلى حالة ماطرة شاملة أوسع وأقوى في الثامن من تشرين الثاني المقبل، فإذا ثَبتت هذه المعطيات قد نشهد بداية فعلية للموسم المطري.




