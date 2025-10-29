Advertisement

لبنان

رجي يستقبل أبو الغيط

Lebanon 24
29-10-2025 | 03:50
إلتقى وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، في مكتبه بالوزارة صباح اليوم الأربعاء، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.
مواضيع ذات صلة
سلام استقبل أبو الغيط
lebanon 24
29/10/2025 13:31:45 Lebanon 24 Lebanon 24
عون عرض مع أبو الغيط التطورات الإقليمية وجهود وقف الاعتداءات الإسرائيلية
lebanon 24
29/10/2025 13:31:45 Lebanon 24 Lebanon 24
أبو الغيط: عودة الحرب أمر وارد ولكن من وجهة نظري لا يوجد هناك خطر مباشر وحاد
lebanon 24
29/10/2025 13:31:45 Lebanon 24 Lebanon 24
أبو الغيط في بيروت
lebanon 24
29/10/2025 13:31:45 Lebanon 24 Lebanon 24

العربية أحمد أبو الغيط

جامعة الدول العربية

أحمد أبو الغيط

الدول العربية

وزير الخارجية

الأمين العام

صباح اليوم

أبو الغيط

