ادرعي: استهدفنا مسؤول الإسناد اللوجستي في قطاع قانا بحزب الله

كتب المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي عبر حسابه على موقع اكس: جيش الدفاع قضى على مسؤول الإسناد اللوجستي في قطاع قانا بحزب الله.وقال استهدف جيش الدفاع في 14/10/2025 المدعو حسين مسؤول الإسناد اللوجستي في قطاع قانا لدى وقضى عليه، مشيراً الى انه وخلال الحرب عمل طعمة لنقل وسائل قتالية بغية اعادة اعمار القدرات العسكرية لحزب الله في المنطقة حيث شكلت أنشطته خرقًا للتفاهمات بين ولبنان.وأكد ان جيش الدفاع سيواصل العمل لإزالة أي تهديد على .