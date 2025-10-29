Advertisement

لبنان

ادرعي: استهدفنا مسؤول الإسناد اللوجستي في قطاع قانا بحزب الله

Lebanon 24
29-10-2025 | 05:22
كتب المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي ادرعي عبر حسابه على موقع اكس: جيش الدفاع قضى على مسؤول الإسناد اللوجستي في قطاع قانا بحزب الله.
وقال استهدف جيش الدفاع في 14/10/2025 المدعو حسين علي طعمة مسؤول الإسناد اللوجستي في قطاع قانا لدى حزب الله وقضى عليه، مشيراً الى انه وخلال الحرب عمل طعمة لنقل وسائل قتالية بغية اعادة اعمار القدرات العسكرية لحزب الله في المنطقة حيث شكلت أنشطته خرقًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان. 
وأكد ادرعي ان جيش الدفاع سيواصل العمل لإزالة أي تهديد على دولة إسرائيل.
 
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24