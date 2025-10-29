جلسة لمجلس الوزراء في بعبدا و14 بندًا على جدول الأعمال

Advertisement

يعقد جلسته عند الساعة الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر اليوم في ، برئاسة رئيس الجمهورية ، وبحضور رئيس الحكومة والوزراء.وقد سبق الجلسة لقاء بين الرئيسين عون وسلام، خُصّص لبحث الأوضاع العامة والتطورات السياسية والاقتصادية قبل انطلاق أعمال المجلس.ويبحث مجلس الوزراء في جدول أعمال من 14 بنداً، أبرزها مشاريع القوانين المتعلقة بطلب الموافقة على مشروع قانون معجل مكرر يرمي الى تعديل احكام قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب، وطلب والبلديات الموافقة على مشروع قانون معجل مكرر يرمي إلى تعديل المادة 84 من قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب .وتشمل الجلسة أيضاً طلب الموافقة على الية تحديد ودفع المساعدة عن الأضرار اللاحقة بالوحدات السكنية وغير السكنية من جراء العدوان الاسرائيلي بعد تاريخ 8/10/2023 بالإضافة إلى تعيينات مختلفة وبحث عدد من الأمور الطارئة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.