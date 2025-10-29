Advertisement

لبنان

جلسة لمجلس الوزراء في بعبدا و14 بندًا على جدول الأعمال

Lebanon 24
29-10-2025 | 05:30
يعقد مجلس الوزراء جلسته عند الساعة الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر اليوم في القصر الجمهوري، برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وبحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء.
وقد سبق الجلسة لقاء بين الرئيسين عون وسلام، خُصّص لبحث الأوضاع العامة والتطورات السياسية والاقتصادية قبل انطلاق أعمال المجلس.

ويبحث مجلس الوزراء في جدول أعمال من 14 بنداً، أبرزها مشاريع القوانين المتعلقة بطلب وزارة الخارجية والمغتربين الموافقة على مشروع قانون معجل مكرر يرمي الى تعديل احكام قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب، وطلب وزارة الداخلية والبلديات الموافقة على مشروع قانون معجل مكرر يرمي إلى تعديل المادة 84 من قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب . 

وتشمل الجلسة أيضاً طلب الموافقة على الية تحديد ودفع المساعدة عن الأضرار اللاحقة بالوحدات السكنية وغير السكنية من جراء العدوان الاسرائيلي بعد تاريخ 8/10/2023 بالإضافة إلى تعيينات مختلفة وبحث عدد من الأمور الطارئة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24