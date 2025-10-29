Advertisement

لبنان

توقيف طبيب وهميّ... كان يُعطي المرضى أدوية مُهرّبة

Lebanon 24
29-10-2025 | 06:01
صــدر عــــن المديريـة العـامـة لقــوى الامــن الـداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـة البــــــلاغ التالــــــي:

    في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة الجرائم على اختلاف أنواعها على كافة الأراضي اللبنانية وتوقيف مرتكبيها، بتاريخ ٢٧-١٠-٢٠٢٥ توافرت معطيات لدى مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدرك الإقليمي عن قيام شخص بانتحال صفة طبيب، ويقوم بمعاينة المرضى في منزله في بلدة بيت ليفالنبطية بعد أن حوّله إلى ما يشبه العيادة، ويبيعهم أدوية بعد أن يوصفها لهم.
    بنتيجة الاستقصاءات والتحريات التي قام بها عناصر المفرزة المذكورة، داهمت قوة منزل المشتبه به وأوقفته داخله بجرم مزاولة مهنة طبيب دون ترخيص قانوني، وهو المدعو:

ج. م. (مواليد عام ١٩٦٥، لبناني)

 بتفتيش المنزل، جرى ضبط كمية كبيرة من الأدوية المهرّبة، منها منتهي الصلاحية ومنها أدوية أعصاب، ومستلزمات جراحية وطبية.

    بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه، وأنه يشتري بعض الأدوية من المدعو (م. ح. مواليد عام 1981، لبناني)، حيث وبعد المتابعة، جرى توقيف الأخير في منزله في محلة كفرا – بنت جبيل. وبتفتيش منزله، عُثِرَ على /89/ علبة من الأدوية المخدّرة نوع “ترامال”.

أودعا مع المضبوطات القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقّهما، بناءً على إشارة القضاء المختصّ.
 
