Advertisement

لبنان

السنيورة التقى رئيس المعهد العربي للتخطيط لبحث مشاريع التعاون المستقبلية مع لبنان

Lebanon 24
29-10-2025 | 06:08
A-
A+
Doc-P-1435462-638973366670317258.png
Doc-P-1435462-638973366670317258.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 استقبل الرئيس فؤاد السنيورة في مكتبه في بلس، رئيس المعهد العربي للتخطيط الدكتور عادل عبد الله الوقيان، وكان بحث في مشاريع المعهد المعدة والمقبلة والعلاقات ومشاريع التعاون المستقبلية مع لبنان.  
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ما مشاريع وصيفة ملكة جمال لبنان لعام 2025 المستقبلية؟
lebanon 24
29/10/2025 13:34:34 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع التقى سفيرة النمسا لبحث تعزيز التعاون العسكري والأمني
lebanon 24
29/10/2025 13:34:34 Lebanon 24 Lebanon 24
عيسى الخوري التقى سفير البرازيل وبحث معه تعزيز التعاون الصناعي والتجاري
lebanon 24
29/10/2025 13:34:34 Lebanon 24 Lebanon 24
ماغرو زار نداف.. وبحث في مشاريع مستقبلية تتعلق بتلفزيون لبنان
lebanon 24
29/10/2025 13:34:34 Lebanon 24 Lebanon 24

المعهد العربي للتخطيط

فؤاد السنيورة

المعهد العربي

عادل عبد الله

رئيس المعهد

عبد الله

المستقبل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:08 | 2025-10-29
07:06 | 2025-10-29
07:04 | 2025-10-29
07:01 | 2025-10-29
07:00 | 2025-10-29
06:58 | 2025-10-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24