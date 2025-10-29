Advertisement

لبنان

بعد بدء جلسة مجلس الوزراء... هذا ما يتحضّر له وزراء "القوّات"

Lebanon 24
29-10-2025 | 06:16
أفادت معلومات الـ"ام تي في" أن وزراء "القوات" يتحضّرون للخروج من جلسة مجلس الوزراء بسبب المماطلة في البدء بالبحث في قانون الانتخابات
قانون الانتخابات

مجلس الوزراء

