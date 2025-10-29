Advertisement

لبنان

المرشح لمركز نقيب المحامين عماد مرتينوس اقام لقاء مع محامي قضاء جبيل

Lebanon 24
29-10-2025 | 06:25
Doc-P-1435470-638973376243806425.jpg
Doc-P-1435470-638973376243806425.jpg photos 0
أقام المرشح لمركز نقيب المحامين في بيروت المحامي عماد مرتينوس، لقاء مع محامي قضاء جبيل وعشاء في مجمع الاوريزون السياحي - حبوب، تم خلاله التداول في مجريات الانتخابات التي ستجري في23  تشرين الثاني المقبل .
بعد النشيد الوطني ، تحدث المحامي جوليان زغيب واشار إلى ان "اجتماعنا في هذا اللقاء النقابي الصادق هو على كلمة تجمعنا جميعًا حب المهنة وإرادة التغيير".

وقال: "بيننا اليوم زميل عرفناه عن قرب محام صادق في إلتزامه، وفيّ لمهنته، قريب من زملائه لا يتردد في الوقوف الى جانب الحق حيثما كان، 49 عامًا من العمر، وأكثر من نصفها في ساحات النضال في سبيل الحق والحريات وفي ساحات العدالة، يمارس المحاماة بشرف ويخوض معاركها اليومية بثقة وثبات".

اضاف : *عرفناه حينما كان مفوضا لقصر العدل بابه مفتوح للجميع، يعمل بصمت وإصرار لخدمة النقابة والعدالة والمحامين في آن معًا، وهو يترشح اليوم لمنصب نقيب المحامين لا طلبًا للوجاهة ولا سعيا وراء المناصب، بل بدافع الإيمان بأن نقابتنا تستحق من يعمل لها ومن اجلها وفي خدمتها ، يحمل في قلبه مشروعًا واضحًا لنقابة حرة موحدة، قريبة من المحامين جميعًا، نقابة تستعيد مكانتها في الدفاع عن الحريات وعن استقلال المهنة وعن كرامة كل محامٍ ومحامية ، مؤمن بأن القيادة تعني الخدمة لا التسلط وبأن النقابة بيتنا جميعًا".

واعتبر أن " ترشح زميلنا الكريم هو ترشح لنهج من الإلتزام ومسيرة من العطاء وإيمان راسخ بأن نقابتنا تستحق الأفضل وبأن المحاماة كانت وستبقى رسالة للحق والعدل والكرامة ، قسمه هو عهد أمام الله وأمام الناس أن يدافع عن الحق مهما كانت التضحيات، هو الذي آمن بمقولة: ان العدل هو اساس الملك وما من حضارة بنيت إلا وكان العدل عمادها".

وختم : "كان دائمًا واحدًا منا معنا ومن اجلنا في كل المراحل، هكذا كان وهكذا سيبقى إذا وفقه الله في مسعاه، ولن تبدله المناصب او المسؤوليات".
نقيب المحامين

عماد مرتينوس

جوليان زغيب

نقابة حرة

مركز نقيب

قضاء جبيل

الكريم

بيروت

