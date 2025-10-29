Advertisement

لبنان

الجامعة اللبنانية الأولى عربيا في استحداث اختصاص "اللسانيات الحاسوبية" في مناهجها

Lebanon 24
29-10-2025 | 06:50
لفت وزير التربية الأردني الأسبق لبيب الخضرا إلى "أن الجامعة اللبنانية هي من أولى الجامعات العربية التي استحدثت اختصاص اللسانيات الحاسوبية في مناهجها"، مشيرا إلى "وجود جهد وعمل عربيّ مستمرّ لتحسين وتطوير الأدوات والتطبيقات الخاصة بالعلوم الإنسانية واللغات، وفق بيان وزعه المكتب الاعلامي في رئاسة الجامعة اللبنانية.
كلام الخضرا جاء في خلال حفل تسليم جوائز مؤسسة عبد الحميد شومان للباحثين العرب في الأردن، في حضور الدكتور غسان مراد الذي أدخل اختصاص "اللسانيات الحاسوبية" إلى مناهج مركز علوم اللغة والتواصل في كلية الآداب والعلوم الإنسانية - الجامعة اللبنانية.
كلية الآداب والعلوم الإنسانية

الجامعة اللبنانية

جامعة اللبنانية

رئاسة الجامعة

كلية الآداب

عبد الحميد

في الأردن

