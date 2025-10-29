الجامعة اللبنانية الأولى عربيا في استحداث اختصاص "اللسانيات الحاسوبية" في مناهجها

Advertisement

لفت وزير التربية الأسبق لبيب الخضرا إلى "أن هي من أولى الجامعات العربية التي استحدثت اختصاص اللسانيات الحاسوبية في مناهجها"، مشيرا إلى "وجود جهد وعمل عربيّ مستمرّ لتحسين وتطوير الأدوات والتطبيقات الخاصة بالعلوم الإنسانية واللغات، وفق بيان وزعه المكتب الاعلامي في .كلام الخضرا جاء في خلال حفل تسليم جوائز مؤسسة شومان للباحثين العرب ، في حضور الدكتور غسان مراد الذي أدخل اختصاص "اللسانيات الحاسوبية" إلى مناهج مركز علوم اللغة والتواصل في - الجامعة اللبنانية.