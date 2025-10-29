Advertisement

لبنان

لقاء بين مخاتير شكا ورئيس بلديتها لبحث ظاهرة انتشار الكلاب الشاردة

29-10-2025 | 06:53
عقد مخاتير بلدة  شكا شليطا سمعان ،جورج صعب وايلي الحاج  ، مع رئيس البلدية غابي بطرس لقاء لبحث مشكلة الكلاب الشاردة وانتشار الجراذين في البلدة، لما تشكّله من خطر على السلامة العامة وصحة الأهالي .
ووجّه المخاتير  خلال اللقاء كتاباً رسمياً إلى رئيس البلدية طالبوا فيه "بالتحرك السريع واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة هذه الظاهرة وحماية المواطنين" .

وقد أكد المجتمعون "حرصهم على التعاون مع البلدية والجهات المعنية لإيجاد حلول فعّالة ومستدامة". 

 
