لقاء بين مخاتير شكا ورئيس بلديتها لبحث ظاهرة انتشار الكلاب الشاردة

Advertisement

عقد مخاتير بلدة شكا سمعان ، صعب وايلي الحاج ، مع رئيس البلدية غابي لقاء لبحث مشكلة الكلاب الشاردة وانتشار الجراذين في البلدة، لما تشكّله من خطر على السلامة العامة وصحة الأهالي .ووجّه المخاتير خلال اللقاء كتاباً رسمياً إلى رئيس البلدية طالبوا فيه "بالتحرك السريع واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة هذه الظاهرة وحماية المواطنين" .وقد أكد المجتمعون "حرصهم على التعاون مع البلدية والجهات المعنية لإيجاد حلول فعّالة ومستدامة".