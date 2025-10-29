في الجنوب... العدوّ أطلق النار على دوريّة للجيش

أفادت مندوبة " "، أنّ 5 جنود إسرائيليين حاولوا إعتراض آلية للجيش لدى مرورها في محلة القبر الإنكليزي بين بلدتيّ بسطرة والمجيدية.

وبحسب المعلومات، عمد جنود العدوّ إلى إطلاق النار باتّجاه دوريّة الجيش، بعدما توغّلوا داخل الأراضي اللبنانيّة.