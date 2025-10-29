Advertisement

لبنان

في الجنوب... العدوّ أطلق النار على دوريّة للجيش

Lebanon 24
29-10-2025 | 07:06
أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ 5 جنود إسرائيليين حاولوا إعتراض آلية للجيش لدى مرورها في محلة القبر الإنكليزي بين بلدتيّ بسطرة والمجيدية.
وبحسب المعلومات، عمد جنود العدوّ إلى إطلاق النار باتّجاه دوريّة الجيش، بعدما توغّلوا داخل الأراضي اللبنانيّة.
 
 
 
