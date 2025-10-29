Advertisement

لبنان

هادي سوبرة: القطاع العقاري مفتاح النهوض الاقتصادي في لبنان

Lebanon 24
29-10-2025 | 07:37
دعا عضو مجلس إدارة اتحاد مجالس رجال الأعمال اللبنانية – الخليجية هادي سوبرة الدولة اللبنانية، ولا سيّما الجهات المعنية بالشأن الاقتصادي، إلى اتخاذ خطوات عاجلة وجريئة لإعادة تحريك القطاع العقاري باعتباره "رافعة أساسية للاقتصاد الوطني ومحركاً رئيسياً لعشرات المهن والقطاعات المتصلة به".
وأشار سوبرة إلى أن القطاع العقاري يعكس صورة لبنان الاقتصادية والريادية في المنطقة، مبدياً تقديره لـ"جمعية الوسطاء والاستشاريين العقاريين" على تنظيمها المؤتمر العقاري الثالث في فندق فينيسيا، واعتبر أن انعقاده "يؤكد تمسّك المعنيين بالأمل والعمل رغم كل الصعوبات".

وانتقد سوبرة بشدّة استمرار المراوحة السياسية والاقتصادية، قائلاً إنّ "مرور ست سنوات على الانهيار من دون إصلاحات أو إجراءات تحفيزية للعجلة الاقتصادية هو أمرٌ مستهجن وغير مقبول"، وأضاف: "نحن اليوم في مرحلة جديدة، بعهد جديد، وحكومة جديدة، ونأمل أن تكون هذه الانطلاقة أيضاً بدايةً لنهضة اقتصادية حقيقية تُعيد الحيوية إلى مختلف القطاعات".

وحذّر سوبرة من أن "الانتظار بحد ذاته خسارة اقتصادية"، داعياً إلى وقف مراكمة الخسائر والانتقال فوراً إلى مرحلة الفعل والعمل. وأكد أنّ تحقيق التعافي والنهوض الاقتصادي هو السبيل الوحيد للتنمية الاجتماعية المستدامة، مشدداً على ضرورة أن "تضع الدولة القطاع العقاري في صدارة أولوياتها، لأنه من أكثر القطاعات تضرراً خلال الأزمة، لكنه أيضاً من أكثرها قدرة على الإسهام في التعافي".

وختم سوبرة بالتعبير عن أمله في أن "تستقيم الأوضاع في البلاد قريباً"، داعياً الأشقاء العرب، خصوصاً المستثمرين السعوديين والخليجيين، إلى العودة للاستثمار في العقار اللبناني، مشيراً إلى أنّ "هذا القطاع كان دائماً في طليعة اهتماماتهم الاستثمارية، وما يزال يحمل فرصاً واعدة رغم الظروف الصعبة".
 
(الوكالة الوطنية)
