المنبر البلدي: للتحقيق بسحب 330 ألف دولار من خزينة البلدية

دان المنبر البلدي لمدينة في بيان، ما وصفه بـ"الفضيحة المدوية" التي كشفتها التحقيقات الأخيرة داخل ، بعد سحب أكثر من 330 ألف دولار أميركي من خزينة البلدية بطريقة غير قانونية.ورأى المنبر أن "هذه الفضيحة ليست حدثاً عابراً، بل نتيجة طبيعية لسنوات من الإهمال والتغطية وتقاسم النفوذ داخل ، حيث تحولت بلدية بيروت من مؤسسة عامة يفترض أن تخدم المواطنين إلى مزرعة محمية يستبيحها المنتفعون والمتسلقون".وطالب بـ"إجراء تحقيق مالي شفاف وإحالة جميع المتورطين إلى المختص دون أي غطاء سياسي"، معبّراً عن "غضبه العارم واستنكاره الشديد لما آلت إليه مؤسسات العاصمة".ودعا البيان أبناء بيروت وفاعلياتها المدنية والمهنية إلى "الوقوف صفاً واحداً دفاعاً عن بلديتهم وكرامة مدينتهم، في وجه منظومة الفساد التي تستنزف المال العام في وضح النهار".