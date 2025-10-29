Advertisement

لبنان

المنبر البلدي: للتحقيق بسحب 330 ألف دولار من خزينة البلدية

Lebanon 24
29-10-2025 | 07:56
A-
A+
Doc-P-1435512-638973431719100265.png
Doc-P-1435512-638973431719100265.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
دان المنبر البلدي لمدينة بيروت في بيان، ما وصفه بـ"الفضيحة المدوية" التي كشفتها التحقيقات الأخيرة داخل بلدية بيروت، بعد سحب أكثر من 330 ألف دولار أميركي من خزينة البلدية بطريقة غير قانونية.
Advertisement

ورأى المنبر أن "هذه الفضيحة ليست حدثاً عابراً، بل نتيجة طبيعية لسنوات من الإهمال والتغطية وتقاسم النفوذ داخل مؤسسات الدولة، حيث تحولت بلدية بيروت من مؤسسة عامة يفترض أن تخدم المواطنين إلى مزرعة محمية يستبيحها المنتفعون والمتسلقون".

وطالب بـ"إجراء تحقيق مالي شفاف وإحالة جميع المتورطين إلى القضاء المختص دون أي غطاء سياسي"، معبّراً عن "غضبه العارم واستنكاره الشديد لما آلت إليه مؤسسات العاصمة".

ودعا البيان أبناء بيروت وفاعلياتها المدنية والمهنية إلى "الوقوف صفاً واحداً دفاعاً عن بلديتهم وكرامة مدينتهم، في وجه منظومة الفساد التي تستنزف المال العام في وضح النهار".
 
مواضيع ذات صلة
المنبر البلدي: كارتيل الموتورات ينهب المواطنين ويهدد الصحة العامة
lebanon 24
29/10/2025 20:08:55 Lebanon 24 Lebanon 24
المنبر البلدي: أزمة النفايات تتحوّل إلى كارثة بيئية وسياسية
lebanon 24
29/10/2025 20:08:55 Lebanon 24 Lebanon 24
غياب الشفافية وملفات متراكمة.. المنبر البلدي ينتقد أداء مجلس بيروت
lebanon 24
29/10/2025 20:08:55 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الصحة من صيدا: 400 ألف دولار للمستشفى التركي و300 الف للحكومي
lebanon 24
29/10/2025 20:08:55 Lebanon 24 Lebanon 24

مؤسسات الدولة

بلدية بيروت

القضاء ا

سنوات من

القضاء

الفضي

قاسم

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:50 | 2025-10-29
13:43 | 2025-10-29
13:34 | 2025-10-29
13:15 | 2025-10-29
13:00 | 2025-10-29
12:54 | 2025-10-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24