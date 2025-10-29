Advertisement

لبنان

صباح اليوم.. حادثة انتحار تهز سجن رومية

Lebanon 24
29-10-2025 | 08:07
أفادت معلومات صحفية عن انتحار احد السجناء في سجن رومية صباح اليوم.
وأشارت المعلومات الصحفية إلى أن السجين يدعى ك.م.ج.
