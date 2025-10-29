Advertisement

لبنان

تمديد فترة استقبال طلبات التطويع في أمن الدولة

Lebanon 24
29-10-2025 | 09:16
Doc-P-1435549-638973480641072815.jpg
Doc-P-1435549-638973480641072815.jpg photos 0
صدر عن المديريّة العامّة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامّة، البيان الآتي:
تُعلن المديريّة العامّة لأمن الدولة أنّه، إلحاقًا لمذكرة الخدمة رقم ٥٠٥/٨٥ ع تاريخ ٢٤/٩/٢٠٢٥، والمتعلّقة بتطويع عناصر برتبة مأمور متمرّن لصالحها، جرى تمديد مهلة تقديم الطلبات لمدة أسبوع إضافي، على أن تبتدئ اعتبارًا من تاريخ ٣١/١٠/٢٠٢٥ ولغاية تاريخ ٧/١١/٢٠٢٥ ضمناً.

يُطلب من الراغبين بالتقدّم إلى التطويع، الإلتزام بالشروط المحدّدة في المذكرة المذكورة وتقديم طلباتهم ضمن المهلة الجديدة.
 
 
 
قسم الإعلام

أمن الدولة

العلا

راغب

تابع
فيديو
