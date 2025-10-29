Advertisement

لبنان

هيكل التقى الجميل ونمّور ووفد جمعية جوقة الشرف الفرنسية

Lebanon 24
29-10-2025 | 09:29
استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه في اليرزة النائب سامي الجميل، وجرى البحث في الأوضاع العامة في البلاد.
كما استقبل سفير لبنان في تونس ميلاد نمّور، ورئيس جمعية أعضاء جوقة الشرف الفرنسية الأميرال الفرنسي ألان كولديفي (Alain Coldefy) على رأس وفد مرافق.
وتناول اللقاءان شؤونًا مختلفة تتصل بالعلاقات الثنائية والتعاون القائم بين لبنان وفرنسا.
 
