Advertisement

لبنان

عن جريمتيّ قتل إيليو أبو حنا وإحدى الفتيات في مُخيّم شاتيلا... ماذا كشف الجيش؟

Lebanon 24
29-10-2025 | 09:44
A-
A+
Doc-P-1435557-638973495812337603.jpg
Doc-P-1435557-638973495812337603.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:
Advertisement

نتيجة المتابعة والتنسيق والاتصالات المكثفة مع الجهات المعنية في مخيم شاتيلا، تسلّمت مديرية المخابرات من جهاز الأمن الوطني الفلسطيني 6 من عناصره، وذلك على خلفية إطلاق النار نحو سيارة المواطن إيليو أبو حنا ومقتله داخل المخيم بتاريخ 26 /10 /2025، وكانوا حينها من ضمن عداد حاجز أمني في المخيم المذكور.
كما تسلم الجيش من الجهاز المذكور مواطنًا و٤ سوريين على خلفية جريمة قتل فتاة في المخيم، وقد عُثر على جثتها بتاريخ  28 /10 /2025.
بوشر التحقيق معهم وتجري المتابعة لتسلُّم بقية المتورطين.
مواضيع ذات صلة
لجنة الحوار اللبناني-الفلسطيني أدانت الجريمة التي أدت إلى مقتل الشاب إيليو إرنستو أبو حنا
lebanon 24
29/10/2025 20:10:30 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد اصابته بطلق ناري عند مدخل مخيم شاتيلا.. وفاة ايليو ابو حنا
lebanon 24
29/10/2025 20:10:30 Lebanon 24 Lebanon 24
الخولي أدان جريمة قتل الشاب أبو حنا: لسحب السلاح من المخيمات الفلسطينية
lebanon 24
29/10/2025 20:10:30 Lebanon 24 Lebanon 24
عبد المسيح: دم الشهيد إيليو أبو حنّا فضح الحقيقة المرة
lebanon 24
29/10/2025 20:10:30 Lebanon 24 Lebanon 24

قيادة الجيش - مديرية التوجيه

جهاز الأمن الوطني

مديرية المخابرات

مديرية التوجيه

قيادة الجيش

مديرية ال

أبو حنا

فلسطين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:50 | 2025-10-29
13:43 | 2025-10-29
13:34 | 2025-10-29
13:15 | 2025-10-29
13:00 | 2025-10-29
12:54 | 2025-10-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24