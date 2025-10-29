Advertisement

لبنان

الهيئة الناظمة للقنب الهندي: وحدنا مخولون إصدار الرخص

Lebanon 24
29-10-2025 | 09:44
أصدر رئيس الهيئة الناظمة للقنب الهندي، الدكتور داني فاضل، بيانًا تحذيريًا بعد تلقي الهيئة معلومات عن قيام بعض الأشخاص بالترويج لوعود كاذبة لدى المزارعين في مناطق البقاع والشمال بقدرتهم على تأمين رخص زراعة القنب الهندي.
وأكد الدكتور فاضل أن الهيئة هي المرجع الوحيد المخوّل قانونيًا منح هذه الرخص وفق الشروط المحددة في القوانين النافذة، محذرًا من أن أي شخص يدعي خلاف ذلك أو يقوم بممارسات احتيالية سيُحال إلى القضاء بالتعاون مع مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار، وسيُتقدّم بشكاوى جزائية ضده.

وأشار البيان إلى أن الهيئة تعتبر نفسها خدمة مباشرة للمزارعين، وهدفها الارتقاء بالبقاع والشمال والحد من أزمة الحرمان، مؤكدًا أنه لا وسيط بين الهيئة والمزارعين وأنها حاضرة دومًا لتطبيق الأحكام وتنظيم القطاع بما يحقق المنفعة العامة.
 
(الوكالة الوطنية)
