الهيئة الناظمة للقنب الهندي: وحدنا مخولون إصدار الرخص

أصدر رئيس الهيئة الناظمة للقنب ، الدكتور داني فاضل، بيانًا تحذيريًا بعد تلقي الهيئة معلومات عن قيام بعض الأشخاص بالترويج لوعود كاذبة لدى المزارعين في مناطق والشمال بقدرتهم على تأمين رخص زراعة القنب الهندي.وأكد الدكتور فاضل أن الهيئة هي المرجع الوحيد المخوّل قانونيًا منح هذه الرخص وفق الشروط المحددة في القوانين النافذة، محذرًا من أن أي شخص يدعي خلاف ذلك أو يقوم بممارسات احتيالية سيُحال إلى بالتعاون مع مدعي عام التمييز القاضي ، وسيُتقدّم بشكاوى جزائية ضده.وأشار البيان إلى أن الهيئة تعتبر نفسها خدمة مباشرة للمزارعين، وهدفها الارتقاء بالبقاع والشمال والحد من أزمة الحرمان، مؤكدًا أنه لا وسيط بين الهيئة والمزارعين وأنها حاضرة دومًا لتطبيق الأحكام وتنظيم القطاع بما يحقق المنفعة العامة.