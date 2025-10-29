Advertisement

لبنان

شحادة: طالبنا بضم المتضررين في انفجار المرفأ وكانت اللجنة

Lebanon 24
29-10-2025 | 09:49
عن اللجنة التي تشكلت للوضع آلية للتعويض عن المتضررين من انفجار المرفأ والحرب الاسرائيلية الأخيرة، كتب وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا كمال شحادة عبر منصة "اكس": خلال جلسة مجلس الوزراء، طالبنا بضمّ المتضررين في انفجار المرفأ إلى آلية تعويض المتضررين من الحرب الإسرائيلية الأخيرة وشكّلت لجنة وزارية لهذا الغرض".
مجلس الوزراء

وزير الدولة

الإسرائيلية

الإسرائيلي

إسرائيل

ال ج

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24