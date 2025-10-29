مشموشي تلتقي رؤساء البلديات لتعزيز الإدارة المحلية

Advertisement

عقدت رئيسة ، نسرين مشموشي، لقاءً مع رؤساء بلديات مراكز المحافظات في مقر المجلس بفردان، بحضور رئيسة الإدارات والمجالس البلدية في ، فاتن ، وعدد من الخبراء الفرنسيين وأعضاء المجلس.وأوضحت مشموشي أن اللقاء يهدف إلى تعريف البلديات بالإطار المرجعي للوظائف والكفايات، الذي يحدد وصف الوظائف وتصنيفها والمسارات المهنية للموظفين، ويساهم في رفع كفاءة الأداء البلدي وضمان الشفافية في التعيينات والترقيات.كما أكدت على أهمية التدريب النوعي عبر للإدارة لتوحيد المفاهيم والممارسات الإدارية، بما يدعم التنمية المحلية ويعزز ثقافة المساءلة والعمل الجماعي، ويضمن استجابة فعّالة لحاجات المواطنين وتطلعاتهم.وأشادت مشموشي بالجهود التي تبذلها البلديات لتقديم أفضل الخدمات، معربة عن أملها في أن يشكل اللقاء نقطة انطلاق لشراكة دائمة بين البلديات ومجلس الخدمة المدنية.