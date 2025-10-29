Advertisement

لبنان

مشموشي تلتقي رؤساء البلديات لتعزيز الإدارة المحلية

Lebanon 24
29-10-2025 | 09:55
A-
A+
Doc-P-1435564-638973503165589841.png
Doc-P-1435564-638973503165589841.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عقدت رئيسة مجلس الخدمة المدنية، نسرين مشموشي، لقاءً مع رؤساء بلديات مراكز المحافظات في مقر المجلس بفردان، بحضور رئيسة الإدارات والمجالس البلدية في وزارة الداخلية، فاتن أبو الحسن، وعدد من الخبراء الفرنسيين وأعضاء المجلس.
Advertisement

وأوضحت مشموشي أن اللقاء يهدف إلى تعريف البلديات بالإطار المرجعي للوظائف والكفايات، الذي يحدد وصف الوظائف وتصنيفها والمسارات المهنية للموظفين، ويساهم في رفع كفاءة الأداء البلدي وضمان الشفافية في التعيينات والترقيات.

كما أكدت على أهمية التدريب النوعي عبر المعهد الوطني للإدارة لتوحيد المفاهيم والممارسات الإدارية، بما يدعم التنمية المحلية ويعزز ثقافة المساءلة والعمل الجماعي، ويضمن استجابة فعّالة لحاجات المواطنين وتطلعاتهم.

وأشادت مشموشي بالجهود التي تبذلها البلديات لتقديم أفضل الخدمات، معربة عن أملها في أن يشكل اللقاء نقطة انطلاق لشراكة دائمة بين البلديات ومجلس الخدمة المدنية.
 
(الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
هيئة البث الإسرائيلية: الرئيس ترامب التقى أفراد عائلات المختطفين وأكد لهم التزام الإدارة باستعادة الجميع
lebanon 24
29/10/2025 20:10:50 Lebanon 24 Lebanon 24
خريش يستقبل رئيس بلدية الفنار لتعزيز التعاون المدني
lebanon 24
29/10/2025 20:10:50 Lebanon 24 Lebanon 24
جعجع التقى رؤساء بلديات عكارية
lebanon 24
29/10/2025 20:10:50 Lebanon 24 Lebanon 24
مدير إدارة الشؤون الأميركية بوزارة الخارجية السورية: الرئيس الشرع التقى الرئيس ترامب أمس
lebanon 24
29/10/2025 20:10:50 Lebanon 24 Lebanon 24

مجلس الخدمة المدنية

الوكالة الوطنية

المجالس البلدية

وزارة الداخلية

المعهد الوطني

أعضاء المجلس

مجلس الخدمة

أبو الحسن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:50 | 2025-10-29
13:43 | 2025-10-29
13:34 | 2025-10-29
13:15 | 2025-10-29
13:00 | 2025-10-29
12:54 | 2025-10-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24