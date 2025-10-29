Advertisement

لبنان

البطريرك الراعي يستقبل وفدًا من زوق مصبح ويشيد بروح الوحدة والتعاون

Lebanon 24
29-10-2025 | 09:59
استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في بكركي، وفدًا من بلدة زوق مصبح ضم رئيس البلدية إيلي صابر وأعضاء المجلس البلدي والمختارين، إلى جانب كهنة الرعيتين المحليتين.
وجاءت الزيارة شكرًا للراعي على ترؤسه قداس عيد سيدة الوردية، بالتزامن مع الذكرى الخمسين لتعيينه في الكنيسة. وأكد الوفد على أهمية وحدة زوق مصبح والحفاظ على تعاون جميع الرعايا تحت اسمها الجامع.

وأشار رئيس البلدية إلى الجهود المشتركة بين المجلس البلدي والكهنة استعدادًا للزيارة التاريخية لقداسة البابا لاون الرابع عشر إلى لبنان.

من جانبه، أشاد الراعي بروح التعاون بين رعايا البلدة والبلدية، مشددًا على أن هذه الوحدة تعكس الإيمان بالعمل المشترك والخدمة المتبادلة، ومثمّنًا الجهود المبذولة في تعزيز التنمية المحلية والرسالة الكنسية.
 
(الوكالة الوطنية)
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24