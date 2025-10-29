Advertisement

لبنان

حواجز أمنيّة في طرابلس... محاضر ضبط وحجز دراجات نارية وتوقيفات

Lebanon 24
29-10-2025 | 10:06
Doc-P-1435568-638973510526536085.jpg
Doc-P-1435568-638973510526536085.jpg photos 0
نفّذت قوى الأمن الداخلي إنتشاراً أمنيّاً  في مختلف أرجاء مدينة طرابلس، حيث أقامت حواجز شملت الطرقات الرئيسية والفرعية.
وتمّ تنظيم محاضر ضبط بحقّ مخالفي قوانين السير، ولا سيّما المخالفات المتعلقة بالزجاج الداكن غير المرخّص.
 
 
كما تمّ تفتيش السيارات، وحجزت عناصر قوى الأمن دراجات نارية وآليات "توك توك" مخالفة، بالإضافة إلى توقيف عدد من المطلوبين للقضاء.
 
 
 
