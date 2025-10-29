حواجز أمنيّة في طرابلس... محاضر ضبط وحجز دراجات نارية وتوقيفات

نفّذت إنتشاراً أمنيّاً في مختلف أرجاء مدينة ، حيث أقامت حواجز شملت الطرقات الرئيسية والفرعية.

وتمّ تنظيم محاضر ضبط بحقّ مخالفي قوانين السير، ولا سيّما المخالفات المتعلقة بالزجاج الداكن غير المرخّص.

كما تمّ تفتيش السيارات، وحجزت عناصر قوى الأمن دراجات نارية وآليات " " مخالفة، بالإضافة إلى توقيف عدد من المطلوبين للقضاء.